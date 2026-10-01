Cục An ninh mạng cảnh báo video độc hại trên mạng xã hội

Mới đây, trên trang mạng xã hội chính thức, Cục An ninh mạng cho biết tình trạng trên đang diễn biến phức tạp trên nhiều nền tảng. Đáng chú ý, một số nhóm đã tổ chức dàn dựng kịch bản, phân công đạo diễn, chuẩn bị súng, dao làm đạo cụ, thậm chí lôi kéo người có tiền án, tiền sự tham gia đóng phim.

Theo cơ quan công an, mục đích của các nhóm này là tạo ra những clip kích động bạo lực, cổ xúy lối sống giang hồ để câu view, câu like, thu hút hàng triệu lượt xem và nhận tiền từ các nền tảng xuyên biên giới.

Nhiều clip độc hại tràn lan trên mạng xã hội. Ảnh: chụp màn hình

Trong một vụ việc khác, cơ quan điều tra làm rõ nhóm 8 đối tượng bàn bạc, dàn dựng kịch bản quay các clip đánh bạc như xóc đĩa, bài lá, đồng thời lồng ghép quảng cáo, chào bán thiết bị cờ bạc bịp. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã phát tán gần 800 clip độc hại lên không gian mạng.

Cục An ninh mạng đánh giá những nội dung này có thể tác động tiêu cực đến thanh, thiếu niên, lứa tuổi đang hình thành nhân cách, làm lệch lạc nhận thức, bình thường hóa bạo lực và gia tăng nguy cơ bắt chước hành vi vi phạm pháp luật.

Cả hai nhóm đối tượng nêu trên đang bị điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Cục An ninh mạng cảnh báo việc sản xuất, đăng tải nội dung độc hại nhằm trục lợi trên không gian mạng không chỉ gây hệ lụy xã hội mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý.

Liên quan đến hoạt động phổ biến phim trên mạng, ngày 25/9, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có công văn yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên mạng và đơn vị vận hành nền tảng số tuân thủ quy định của Luật Điện ảnh và Nghị định 131/2022/NĐ-CP.

Các chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng phải thực hiện đầy đủ quy trình phân loại, thông báo dữ liệu phân loại trước khi phát sóng, hiển thị mức phân loại, cảnh báo nội dung, đồng thời áp dụng biện pháp kỹ thuật bảo vệ trẻ em và có khả năng tạm dừng, gỡ bỏ phim vi phạm.