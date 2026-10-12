Báo động đỏ cho phim có DJ Mie

Rạp Việt tuần qua hầu như không có sự xê dịch nào đáng kể khi Trại buôn người vẫn là cái tên chiếm ưu thế tuyệt đối. Theo thống kê của Box Office Vietnam, tác phẩm hành động có Steven Nguyễn đóng chính đã cán mốc doanh thu 400 tỷ đồng sau 17 ngày công chiếu.

Ở tuần thứ 3, phim vẫn không có đối thủ ngoài rạp và áp đảo về suất chiếu, với hơn 5.000 suất/ngày. Theo ước tính, Trại buôn người chiếm khoảng 60% thị phần phòng vé. Với đà tăng trưởng hiện tại, khả năng cao đứa con tinh thần của đạo diễn Dương Bảo Anh sẽ vượt qua Bố già (427 tỷ đồng) và Thỏ ơi (450 tỷ đồng) để vươn lên vị trí top 5 trên bảng xếp hạng phim Việt ăn khách nhất lịch sử.

Anh Tú Atus và DJ Mie đóng chính trong Án mạng xém hoàn hảo. Ảnh: NSX.

Trước sức nóng của Trại buôn người, Án mạng xém hoàn hảo có Anh Tú Atus và DJ Mie đóng chính tỏ ra lép vế. Đây là phim Việt hiếm hoi không dời lịch chiếu để "né" đối thủ mạnh. Song, quyết định này cũng đẩy tác phẩm vào cảnh khó khăn ở phòng vé.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Án mạng xém hoàn hảo khép lại tuần mở màn với doanh thu hơn 7 tỷ đồng. Bình quân mỗi ngày, đứa con tinh thần của đạo diễn Đức Nguyễn có khoảng 1.000 suất chiếu, tức chỉ bằng 1/5 đối thủ đồng hương. Với thành tích chào sân khiêm tốn, Án mạng xém hoàn hảo sẽ phải nỗ lực để chạm mốc hòa vốn.

Một phim quốc tế ra mắt cuối tuần qua là Người mẹ khác cũng rơi vào cảnh lép vế tương tự. Tác phẩm xếp vị trí top 3 trên bảng tổng sắp, với doanh thu mở màn 6,5 tỷ đồng.

Tuần này, hàng loạt phim quốc tế đổ bộ rạp Việt, với một số cái tên đáng chú ý như Quỷ ăn tạng 4, Verity: Bí mật bị chôn vùi (có Anne Hathaway) hay Digger (Tom Cruise đóng chính).

Quỷ ăn tạng trở lại rạp Việt với phần 4. Ảnh: NSX.

Trong đó, Quỷ ăn tạng 4 là ứng viên có tiềm năng doanh thu cao khi là thương hiệu kinh dị ăn khách và quen thuộc với khán giả Việt. Trước đó, các phần phim tiền truyện đều có doanh thu khả quan, thậm chí phần 2 từng đạt gần 100 tỷ đồng.

Song, nhiều khả năng Trại buôn người vẫn giữ được ngôi vương phòng vé vì được nhà rạp ưu ái suất chiếu, do màn thể hiện vượt trội những ngày vừa qua.