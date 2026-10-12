[GALLERY] Thiều Bảo Trâm vóc dáng quyến rũ, đôi chân dài gây chú ý

Thiều Bảo Trâm là một trong những nữ ca sĩ nhận được nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách thời trang cuốn hút. Bước sang tuổi 32, mỹ nhân sinh năm 1994 vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung, hiện đại. Mỗi lần xuất hiện, cô đều dễ dàng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm

Bên cạnh gương mặt xinh xắn, vóc dáng cân đối là một trong những lợi thế ngoại hình của Thiều Bảo Trâm. Nữ ca sĩ sở hữu thân hình cao ráo, thanh mảnh. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm

Một trong những đặc điểm ngoại hình nổi bật của Thiều Bảo Trâm chính là đôi chân dài, thẳng và thon gọn. Trong những khung hình diện váy ngắn hay trang phục ôm sát, lợi thế này càng được thể hiện rõ nét. Không ít người hâm mộ ví von đôi chân của nữ ca sĩ như “cặp kiếm nhật”. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm

Thiều Bảo Trâm còn sở hữu vòng eo nhỏ cùng phần bụng phẳng. Đường cong hông nhẹ nhàng giúp tổng thể hình thể thêm mềm mại và cân đối. Đây cũng là lợi thế giúp nữ ca sĩ tự tin thử sức với nhiều phong cách thời trang khác nhau. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm

Làn da trắng sáng cùng gương mặt tươi tắn cũng là những điểm cộng trong diện mạo của Thiều Bảo Trâm. Khi kết hợp với lối trang điểm phù hợp, nữ ca sĩ mang đến hình ảnh vừa ngọt ngào, trẻ trung, vừa có nét quyến rũ. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm

Những năm gần đây, Thiều Bảo Trâm ngày càng thể hiện rõ dấu ấn cá nhân thông qua phong cách thời trang gợi cảm. Cô thường lựa chọn các thiết kế ôm sát, váy ngắn hoặc trang phục có đường cắt xẻ táo bạo. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm

Bikini hay những thiết kế xuyên thấu cũng xuất hiện trong phong cách thời trang của Thiều Bảo Trâm. Với các kiểu dáng đa dạng, nữ ca sĩ có thể biến hóa từ vẻ ngoài nữ tính, thanh lịch đến hình ảnh cá tính, quyến rũ. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm

Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước diện mạo ngày càng cuốn hút của nữ ca sĩ. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm

Thiều Bảo Trâm đánh dấu sự trở lại với MV “Thỏ săn mồi”, thu hút sự chú ý của khán giả yêu nhạc. Trong sản phẩm này, nữ ca sĩ thể hiện những động tác vũ đạo kết hợp cùng phong cách trình diễn giàu năng lượng. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm

Ở tuổi 32, Thiều Bảo Trâm cho thấy hình ảnh ngày càng trưởng thành, tự tin và có dấu ấn riêng. Vóc dáng cân đối, đôi chân dài nổi bật cùng gu thời trang gợi cảm giúp nữ ca sĩ duy trì sức hút trong mắt công chúng. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm

Thiều Bảo Trâm trổ tài ca hát ở cầu thang. Clip: Thiều Bảo Trâm Official