Grammy 2027 đứng trước thách thức lớn khi BLACKPINK, BTS và Stray Kids vắng bóng

Theo Sports Chosun, giải thưởng Grammy lần thứ 69 đang trở thành tâm điểm tranh luận sau khi ban tổ chức bổ sung hạng mục Best Asian Pop Music Performance (Trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất).

Grammy vốn được xem là một trong những giải thưởng âm nhạc danh giá nhất nước Mỹ, bên cạnh American Music Awards và Billboard Music Awards. Tuy nhiên, quyết định thành lập hạng mục dành riêng cho nhạc pop châu Á lại làm dấy lên câu hỏi về cách giải thưởng nhìn nhận những nghệ sĩ đã khẳng định được vị thế trên thị trường quốc tế. Đáng chú ý, BTS và Stray Kids được cho là đã chủ động không gửi tác phẩm tranh giải.

BTS và Stray Kids được cho là đã chủ động không gửi tác phẩm tranh giải.

Theo Sports Chosun, hồi tháng 7, BTS tuyên bố không tham gia hạng mục mới với quan điểm: "Chúng tôi mong âm nhạc được lắng nghe và yêu mến vì chính bản thân nó, thay vì bị phân chia theo khu vực hay ngôn ngữ".

Trong khi đó, Stray Kids cũng không nộp tác phẩm trong thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của Grammy lần thứ 69, kết thúc vào tháng 8.

Sự vắng mặt của hai nhóm nhạc khiến hạng mục mới đối diện không ít ý kiến trái chiều, bởi cả BTS lẫn Stray Kids đều đã đạt được những thành tích đáng kể trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

Stray Kids cũng không nộp tác phẩm trong thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của Grammy lần thứ 69.

Riêng BTS được ghi nhận đã giành 3 giải tại MTV Video Music Awards năm nay, trong đó có hạng mục Ca khúc của năm. Nhóm cũng đang thực hiện chuyến lưu diễn thế giới thu hút hàng trăm nghìn khán giả.

Stray Kids cũng sở hữu thành tích ấn tượng khi có chín lần đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Cả 8 thành viên hiện đều có quyền bỏ phiếu với tư cách thành viên của Recording Academy.

Không chỉ BTS và Stray Kids, BLACKPINK cũng không đủ điều kiện tham gia hạng mục nhạc pop châu Á. Cụ thể, Grammy yêu cầu tác phẩm dự thi phải sử dụng một hoặc nhiều ngôn ngữ châu Á ở mức độ đáng kể. Trong khi đó, nhiều ca khúc của BLACKPINK, đặc biệt trong sản phẩm âm nhạc gần đây, sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chủ đạo.

Điều này tạo nên nghịch lý khi những nghệ sĩ góp phần đưa K-pop đến gần hơn với khán giả quốc tế lại có thể không đáp ứng tiêu chí của một giải thưởng dành cho nhạc pop châu Á.

BLACKPINK cũng không đủ điều kiện tham gia hạng mục nhạc pop châu Á.

Sports Chosun nhận định việc phân chia âm nhạc theo ngôn ngữ và khu vực địa lý có nguy cơ không còn phù hợp với thực tế của thị trường toàn cầu, nơi ranh giới giữa các dòng nhạc ngày càng trở nên linh hoạt.

Một điểm đáng chú ý khác là nhiều nghệ sĩ và nhà sản xuất K-pop hiện đã trở thành thành viên có quyền bỏ phiếu của Recording Academy. Trong số đó có Chủ tịch HYBE - Bang Si Hyuk, các thành viên BTS, Park Jin Young, TWICE, Stray Kids, Woozi và Vernon của SEVENTEEN cùng Zico.

Theo cách nhìn nhận của Sports Chosun, việc một số nghệ sĩ vẫn tham gia hệ thống bỏ phiếu nhưng không gửi tác phẩm tranh giải có thể được xem là động thái thể hiện quan điểm đối với cách Grammy phân loại âm nhạc.

Park Jin Young cũng từng bày tỏ sự lo ngại về tiêu chí mới. Ông cho rằng quy định này có thể gây ra những tác động không mong muốn và mâu thuẫn với định hướng mà K-pop đã theo đuổi trong nhiều năm.

Chủ tịch HYBE - Bang Si Hyuk cùng nhiều nghệ sĩ K-pop cũng có quyền bỏ phiếu Recording Academy.

Dù BTS, BLACKPINK và Stray Kids vắng mặt, những nghệ sĩ Nhật Bản như Kenshi Yonezu và YOASOBI vẫn được nhắc đến như các gương mặt tiềm năng tại hạng mục mới.

Theo lịch trình được công bố, vòng bỏ phiếu đầu tiên của Grammy lần thứ 69 diễn ra từ ngày 12 đến 22/10, trong khi danh sách đề cử chính thức dự kiến được công bố vào ngày 16/11.

Hiện những tranh luận chủ yếu xoay quanh việc liệu một hạng mục dành riêng cho nhạc pop châu Á có thực sự thúc đẩy sự đa dạng, hay vô tình tạo thêm ranh giới đối với các nghệ sĩ vốn đã đủ sức cạnh tranh ở những hạng mục chung.

Sự vắng mặt của các tên tuổi lớn ngay trong năm đầu tiên khiến hạng mục mới của Grammy đứng trước không ít thách thức về sức hút và tính đại diện.