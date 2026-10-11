'Trại buôn người' vượt mốc doanh thu 400 tỷ đồng

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến chiều 11/10, “Trại buôn người” thu hơn 400 tỷ đồng. Riêng trong ngày 11/10, phim mang về hơn 16 tỷ đồng, với khoảng 170.000 vé được bán ra trên gần 5.100 suất chiếu.

Bước sang tuần thứ ba ra rạp, tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh vẫn giữ vị trí số một phòng vé, tạo khoảng cách lớn so với các phim còn lại. Trong khi đó, phim Việt mới phát hành “Án mạng xém hoàn hảo” ghi nhận doanh thu khoảng 1,2 tỷ đồng trong cùng ngày.

Một phân cảnh trong "Trại buôn người". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Trước đó, “Trại buôn người” cán mốc 300 tỷ đồng chỉ sau 12 ngày công chiếu. Đến ngày 10/10, ê-kíp thông báo phim đã phục vụ khoảng 4,5 triệu lượt khán giả. Một bộ phận người xem quay lại rạp nhiều lần hoặc giới thiệu tác phẩm tới bạn bè, người thân, góp phần duy trì sức bán vé.

Trước sự quan tâm của công chúng, nhiều khán giả đề nghị nhà sản xuất thực hiện phiên bản T13 nhằm mở rộng độ tuổi tiếp cận. Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và nhà sản xuất Bích Trang cho biết ê-kíp đang nghiên cứu phương án điều chỉnh một số cảnh bạo lực, giật gân, nhưng vẫn bảo đảm thông điệp cảnh báo về lừa đảo trực tuyến và nạn buôn người.

Cùng với thành công về doanh thu, bộ phim cũng đối mặt tình trạng một số phân cảnh bị quay lén và phát tán trái phép trên mạng xã hội. Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh đã đề nghị khán giả không chia sẻ các đoạn phim làm lộ tình tiết quan trọng, ảnh hưởng đến trải nghiệm của những người chưa xem.

“Trại buôn người” là phim Việt thứ 11 gia nhập nhóm tác phẩm đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng trong năm 2026. Phim chạm cột mốc này chỉ sau hơn ba ngày công chiếu. Với doanh thu hiện tại, tác phẩm đứng thứ hai trong bảng xếp hạng phim Việt ăn khách nhất năm, sau “Thỏ ơi!!” của Trấn Thành với hơn 449 tỷ đồng.

Nếu tiếp tục duy trì sức hút, “Trại buôn người” có khả năng vượt “Thỏ ơi!!” để vươn lên dẫn đầu doanh thu phim Việt năm 2026. Bộ phim dự kiến còn được trình chiếu đến trung tuần tháng 11.

“Trại buôn người” khai thác nạn lừa đảo trực tuyến và buôn người xuyên biên giới. Câu chuyện xoay quanh Ny, một thanh niên miền Tây do Steven Nguyễn thủ vai, lên đường tìm kiếm và giải cứu em gái sau khi cô rơi vào cạm bẫy tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao”.

Trong quá trình tìm người thân, Ny bị đưa vào một khu trại lừa đảo, nơi các nạn nhân bị giam giữ và ép thực hiện những hành vi phạm pháp. Từ đây, nhân vật phải tìm cách sinh tồn, đồng thời phối hợp với những người khác để thoát khỏi sự kiểm soát của đường dây tội phạm.

Theo đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, kịch bản và các nhân vật trong phim là hư cấu, nhưng nhiều tình tiết được xây dựng từ những hoàn cảnh và câu chuyện có thật. Đề tài thời sự, yếu tố hành động cùng hiệu ứng truyền miệng được đánh giá là những nguyên nhân giúp bộ phim duy trì sức nóng tại phòng vé.