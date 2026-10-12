'Mỹ nhân Giày Thủy Tinh' Kim Hyun Joo hé lộ quá khứ ít biết

Kim Hyun Joo là nữ diễn viên Hàn Quốc được khán giả yêu mến qua bộ phim Giày Thủy Tinh. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn duy trì sức hút nhờ khả năng diễn xuất đa dạng, liên tục thử sức với những vai diễn khác biệt.

Mới đây, Kim Hyun Joo khiến khán giả chú ý khi chia sẻ về những ngày đầu bước chân vào làng giải trí. Trong một chương trình, nữ diễn viên cùng Lee Moo Saeng và Jin Seon Kyu đã trò chuyện về sự nghiệp diễn xuất cũng như những kỷ niệm thời mới vào nghề.

Kim Hyun Joo hiếm hoi chia sẻ về thời điểm mới vào nghề. (Ảnh từ Sportschosun)

Kim Hyun Joo cho biết cô bén duyên với ngành giải trí thông qua một video âm nhạc của ca sĩ Kim Hyun Chul. Thời điểm đó, nữ diễn viên chưa thực sự nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên. Cô thậm chí thừa nhận bản thân từng nghĩ đơn giản rằng cần tìm một công việc có thể kiếm tiền, sau khi nhìn thấy những người mẫu tạp chí đang thịnh hành lúc bấy giờ.

Kim Hyun Joo từng tham gia buổi tuyển chọn người mẫu tạp chí nhưng không đạt kết quả như mong đợi. Tuy nhiên, cơ hội xuất hiện trong video âm nhạc đến một cách tình cờ, mở ra con đường hoạt động nghệ thuật cho cô.

Dù vậy, cuộc sống sau khi ra mắt không hề dễ dàng. Kim Hyun Joo tiết lộ khi mới vào nghề, cô chỉ khoảng 20 tuổi và chưa có quản lý riêng vì vẫn là gương mặt mới. Nữ diễn viên phải tự mình di chuyển, hoàn thành những lịch trình đơn giản mà không có người hỗ trợ đi cùng.

Đáng chú ý, cô còn thường xuyên được đưa vào các chương trình giải trí để thay thế những đàn anh không thể tham gia. Việc liên tục nhận những lịch trình không nằm trong định hướng mong muốn khiến Kim Hyun Joo cảm thấy bất mãn. Nhìn lại, cô thừa nhận những cơ hội đó có thể xem là bước đệm cho sự nghiệp, nhưng ở thời điểm ấy, nữ diễn viên từng cảm thấy bản thân dần đánh mất chính mình.

Sau vài năm hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, Kim Hyun Joo quyết định chủ động tạm dừng công việc trong một khoảng thời gian. Cô muốn thoát khỏi hình ảnh quen thuộc mà khán giả đã gắn với mình, đồng thời tìm kiếm hướng đi mới trong sự nghiệp diễn xuất.

Thời kỳ đầu, Kim Hyun Joo nổi tiếng với vẻ ngoài tươi sáng, đáng yêu và hình tượng nữ diễn viên ngọt ngào. Tuy nhiên, cô không muốn bản thân bị giới hạn trong một kiểu vai diễn nhất định. Theo thời gian, nữ diễn viên bắt đầu thử sức với những nhân vật mạnh mẽ, gai góc và có chiều sâu tâm lý hơn.

Kim Hyun Joo xem bộ phim truyền hình Watcher là một bước ngoặt quan trọng. Cô bày tỏ lòng biết ơn với đạo diễn Ahn Gil Ho vì đã giao cho mình một vai diễn hoàn toàn khác với những gì bản thân từng hình dung. Bên cạnh đó, cơ hội được diễn xuất cùng Han Suk Kyu, người mà cô luôn kính trọng, cũng góp phần khiến nữ diễn viên quyết định tham gia dự án.

Từ hình ảnh nữ diễn viên đáng yêu thuở mới vào nghề, Kim Hyun Joo từng bước khẳng định khả năng biến hóa qua nhiều thể loại, từ tâm lý, hình sự đến giả tưởng và hành động. Sự thay đổi này giúp cô mở rộng phạm vi diễn xuất, đồng thời tránh bị đóng khung trong hình tượng đã làm nên tên tuổi.

Kim Hyun Joo duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. (Ảnh Sportschosun)

Ở tuổi 50, Kim Hyun Joo vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Cô tiếp tục góp mặt trong các dự án mới, trong đó có phim điện ảnh Paradise Lost của đạo diễn Yeon Sang Ho và bộ phim truyền hình mới là100 Days of Lies. Hành trình của nữ diễn viên cho thấy những khó khăn thuở đầu không ngăn cản cô tìm kiếm bản sắc riêng và bền bỉ làm mới mình qua từng vai diễn.