'Bố ơi mình đi đâu thế?' lần đầu hé lộ hậu trường

Bà con tại chợ Hội An chào đón bố con Lê Dương Bảo Lâm nồng nhiệt

Bên cạnh những trải nghiệm đáng nhớ của các bố con tại Hội An, tập 7 “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6 hé lộ những câu chuyện hậu trường chưa từng xuất hiện trên sóng. Cụ thể là những hình ảnh phía sau đêm diễn Trung thu.

Khi sân khấu đã được chuẩn bị, khách mời và bà con địa phương cũng có mặt đông đủ, thời tiết bất ngờ chuyển biến xấu. Gió lớn kèm mưa khiến sân khấu đổ sập, đẩy buổi ghi hình vào tình huống không ai mong muốn.

Trước sự cố, Bác Leng Keng (đạo diễn Nguyễn Nam) cùng ê kíp nhanh chóng tìm cách xử lý. Những hình ảnh hậu trường ghi lại cảnh mọi người chung tay khắc phục sân khấu cho thấy phía sau một chương trình truyền hình chỉn chu là không ít tình huống phát sinh đòi hỏi sự bình tĩnh, phối hợp và nỗ lực của cả tập thể.

Các cô thợ may ở Hội An hướng dẫn các con vẽ thiết kế quần áo cho các bố

Thời tiết vốn là một trong những thách thức lớn đối với các chương trình ghi hình thực tế ngoài trời. Với chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?", các bố con được trải nghiệm cuộc sống ở những vùng đất mới, trong khi ê kíp phải linh hoạt tổ chức ghi hình trước những tình huống thực tế khó lường.

Bởi vậy, những thước phim hậu trường lần này giúp khán giả hiểu thêm về công sức của những người làm phim phía sau mỗi khoảnh khắc được phát sóng.

Giữa những hình ảnh tất bật khắc phục sự cố, điều đáng nhớ không chỉ là nỗ lực của ê kíp mà còn là sự đồng hành của người dân địa phương.

Các bố con mời bánh cảm ơn các nghệ nhân đã giúp đỡ khi các bố con ở Hội An

Dù thời tiết không thuận lợi, nhiều người vẫn ở lại chờ đợi và hỗ trợ chương trình tiếp tục ghi hình. Khi MC Thành Trung ngỏ lời mong bà con cùng góp mặt trong buổi ghi hình "Bố ơi mình đi đâu thế?", mọi người đã không bỏ về dù trời mưa.

Sự hưởng ứng ấy là một phần ý nghĩa của những chuyến đi mà chương trình thực hiện qua nhiều địa phương. Để hoàn thành một buổi ghi hình trong điều kiện khó khăn, bên cạnh sự chuẩn bị của ê kíp và sự phối hợp của các bố con, chương trình còn cần sự cảm thông, hỗ trợ từ những người dân nơi mình đặt chân đến.

Những hình ảnh hậu trường cũng mở ra một góc nhìn gần gũi hơn về hành trình của các gia đình. Các con không chỉ có cơ hội khám phá những vùng đất mới mà còn được chứng kiến sự tận tâm của những người làm chương trình và cảm nhận tình cảm của người dân dành cho các bố con. Đây cũng là những trải nghiệm thực tế giúp các bé hiểu rằng phía sau một hành trình trọn vẹn luôn có sự chung sức của rất nhiều người.

Đạo diễn Nguyễn Nam chăm sóc các bé (mùa 5)

Nhìn lại các mùa trước, thời tiết khắc nghiệt cũng từng để lại những kỷ niệm khó quên với các gia đình tham gia chương trình. Diễn viên Trung Ruồi, người đồng hành cùng con gái Dứa trong mùa 5, từng chia sẻ về những đêm nóng bức tại Ninh Bình, Nghệ An, có lúc nhiệt độ ban đêm vẫn ở mức 35 độ C mà không có điều hoà và những buổi trưa nắng lên tới 40 độ C khi các bố con thực hiện thử thách ngoài đồng cỏ.

Từ cái nóng gay gắt trong mùa 5 đến sự cố mưa gió tại Hội An ở mùa 6, những câu chuyện phía sau máy quay cho thấy hành trình của “Bố ơi mình đi đâu thế?” không chỉ được tạo nên bởi những trải nghiệm của các bố con trước ống kính mà đó còn là sự nỗ lực bền bỉ của ê kíp và sự đồng hành của những người dân địa phương, góp phần làm nên những kỷ niệm đáng nhớ trong mỗi chặng hành trình.