3 phim Hoa ngữ lần lượt lên sóng trên ba nền tảng lớn trong tháng 10

Tháng 10 trở thành thời điểm đáng chú ý với khán giả yêu phim Hoa ngữ khi ba nền tảng lớn gồm MangoTV, Tencent Video và Youku lần lượt tung ra những dự án cổ trang được đầu tư về nội dung lẫn dàn diễn viên. Ngọc Điệm Thu, Thượng Công Chúa và Gả Kim Thoa có lịch lên sóng chỉ cách nhau vài ngày, tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa ba màu sắc cổ trang khác nhau.

Không cùng khai thác một kiểu câu chuyện, ba bộ phim lần lượt mang đến màu sắc dân quốc, quyền mưu triều chính và gia đấu cổ trang. Đặc biệt, cả ba đều sở hữu những cặp đôi được chú ý, trong đó có những màn tái hợp của các diễn viên từng hợp tác trước đây.

1. Ngọc Điệm Thu

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đóng chính trong Ngọc Điệm Thu, dự kiến lên sóng MangoTV từ ngày 11/10. Ảnh: Mango TV

Ngọc Điệm Thu dự kiến lên sóng trên MangoTV từ ngày 11/10, với sự tham gia của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết dân quốc cùng tên của tác giả Linh Hy, nằm trong bộ ba tác phẩm lấy bối cảnh dân quốc.

Câu chuyện xoay quanh Diệp Bình Quân (Từ Nhược Hàm), một nữ sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, cô chấp nhận đến làm việc tại Hội quán Tương Tây. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên, Bình Quân vô tình bị cuốn vào một vụ ám sát nhằm vào Ngũ thiếu gia nhà họ Ngu là Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi). Từ một người ngoài cuộc, cô bất ngờ trở thành nghi phạm số một.

Để chứng minh mình vô tội và bảo toàn tính mạng, Bình Quân buộc phải tham gia cuộc cá cược sinh tử kéo dài 10 ngày với Ngu Sưởng Hiên nhằm tìm ra hung thủ thực sự. Thế nhưng, vị Ngũ thiếu gia tưởng như chỉ là nạn nhân lại che giấu nhiều bí mật và có những toan tính riêng.

Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu bằng sự nghi ngờ, lợi dụng và những màn đấu trí. Trong quá trình cùng điều tra sự thật, họ dần nảy sinh tình cảm giữa bối cảnh xã hội đầy biến động. Sự kết hợp giữa Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm là một trong những điểm được chú ý của dự án. Nếu Thừa Lỗi từng gây ấn tượng với những nhân vật có vẻ ngoài lạnh lùng và nhiều bí ẩn, Từ Nhược Hàm có cơ hội thể hiện hình ảnh một cô gái vừa yếu thế về hoàn cảnh nhưng không thiếu sự mạnh mẽ và quyết đoán.

2. Thượng Công Chúa

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ tái hợp trong Thượng Công Chúa, dự kiến lên sóng Tencent Video từ ngày 13/10. Ảnh: Tencent

Chỉ hai ngày sau Ngọc Điệm Thu, Thượng Công Chúa dự kiến lên sóng Tencent Video từ ngày 13/10. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Lấy Thân Đền Nợ, kết hợp các yếu tố cổ trang, tình cảm và quyền mưu triều chính.

Tác phẩm xoay quanh Mộ Vãn Dao (Mạnh Tử Nghĩa), một công chúa chính thất từng phải đối mặt với số phận hòa thân. Không chấp nhận để cuộc đời bị quyết định bởi người khác, cô lựa chọn tự mình nắm giữ vận mệnh và bước vào hành trình trả thù.

Trong quá trình đó, Mộ Vãn Dao gặp Ngôn Thượng (Lý Quân Nhuệ), một thư sinh nghèo có trí tuệ xuất chúng nhưng mang mối thù diệt môn sâu sắc. Hai người ban đầu đến với nhau bằng sự tính toán và những mục đích riêng. Mộ Vãn Dao giúp Ngôn Thượng bước vào triều đình Trường An, trong khi anh sử dụng tài trí để hỗ trợ cô từng bước giành lại quyền lực. Từ quan hệ hợp tác, cả hai dần trở thành tri kỷ cùng chung chí hướng. Họ phải đối mặt với những âm mưu chính trị trong triều đình, đồng thời tìm cách bảo vệ đại cục và con đường mà cả hai đã lựa chọn.

Một trong những điểm đáng chú ý của Thượng Công Chúa là đây là lần thứ ba Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ hợp tác sau Tây Xuất Ngọc Môn và Cửu Trọng Tử. Sự tái hợp của hai diễn viên vì thế cũng trở thành một yếu tố khiến bộ phim được khán giả quan tâm.

Mạnh Tử Nghĩa tiếp tục phát huy lợi thế về tạo hình cổ trang, trong khi Lý Quân Nhuệ đảm nhận một nhân vật có sự chuyển biến từ thư sinh nghèo đến người từng bước tiến vào trung tâm quyền lực. Mối quan hệ giữa hai nhân vật chính cũng không đơn thuần là chuyện tình cảm mà gắn chặt với tham vọng và những lựa chọn chính trị.

3. Gả Kim Thoa

Điền Hi Vi đóng chính trong Gả Kim Thoa, dự kiến lên sóng Youku từ ngày 16/10. Ảnh: Youku

Đến ngày 16/10, Gả Kim Thoa của Youku dự kiến chính thức lên sóng, tiếp tục đưa cuộc cạnh tranh phim cổ trang tháng 10 sang một màu sắc khác. Phim gồm 30 tập, do Dương Long đạo diễn và Chu Mạt biên kịch, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tiếu Giai Nhân.

Nhân vật trung tâm là A Sửu (Điền Hi Vi), một cô gái có ngoại hình giống hệt tiểu thư Ngụy Nhiêu của Hầu phủ. Xuất thân thấp kém và cần tiền chữa bệnh cho mẹ nuôi, A Sửu bị cuốn vào cuộc hôn nhân thay thế và phải gả vào phủ Quốc Công để trở thành tân nương xung hỷ của thế tử Lục Trạc (Diêm An), người đang hôn mê vì trọng thương.

A Sửu vốn không cam chịu số phận. Cô muốn tận dụng cuộc hôn nhân này để thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, mọi tính toán nhanh chóng bị đảo lộn khi Lục Trạc bất ngờ tỉnh lại. Không biết thân phận thật sự của A Sửu, Lục Trạc luôn giữ thái độ cảnh giác và cho rằng cô là người phụ nữ nhiều mưu mô. Trong khi đó, Ngụy Nhiêu thật cũng không chấp nhận việc A Sửu thay thế vị trí của mình và liên tục tìm cách vạch trần, hãm hại cô.

Điểm đáng chú ý nhất của dự án nằm ở việc Điền Hi Vi cùng lúc đảm nhận hai nhân vật có tính cách đối lập. Một người là cô gái từng sống ở tầng đáy xã hội nhưng kiên cường, có tham vọng vươn lên; người còn lại là tiểu thư được nuông chiều, nhiều toan tính và sẵn sàng dùng mọi cách để bảo vệ vị trí của mình.

Trong khi đó, Diêm An vào vai Lục Trạc, thế tử phủ Quốc Công. Nhân vật này bắt đầu mối quan hệ với A Sửu bằng sự nghi ngờ và đề phòng, trước khi dần thay đổi khi cả hai trải qua nhiều biến cố.

Ba bộ phim, ba màu sắc khác nhau

Điểm thú vị của cuộc cạnh tranh tháng 10 nằm ở việc ba tác phẩm không hoàn toàn trùng lặp về màu sắc. Ngọc Điệm Thu mang đến câu chuyện tình giữa thời dân quốc đầy biến động, Thượng Công Chúa tập trung vào quyền lực, triều chính và mối quan hệ đồng hành giữa hai nhân vật chính, trong khi Gả Kim Thoa khai thác thay hôn, gia đấu và hành trình nghịch tập của một cô gái xuất thân thấp kém.

Về lịch phát sóng, Ngọc Điệm Thu mở màn vào ngày 11/10 trên MangoTV, tiếp đến là Thượng Công Chúa vào ngày 13/10 trên Tencent Video và Gả Kim Thoa vào ngày 16/10 trên Youku. Khoảng cách chỉ vài ngày khiến cả ba dự án gần như cùng bước vào cuộc đua thu hút sự quan tâm của khán giả trong tháng.

Trong bối cảnh phim cổ trang tiếp tục là một trong những dòng nội dung được quan tâm trên các nền tảng trực tuyến Trung Quốc, màn xuất hiện liên tiếp của ba dự án cũng tạo nên một tháng 10 sôi động. Mỗi bộ phim đều có lợi thế riêng từ nguyên tác, diễn viên đến mô-típ câu chuyện, vì vậy cuộc cạnh tranh lần này không chỉ nằm ở mức độ đầu tư mà còn ở khả năng tạo dấu ấn với khán giả sau khi chính thức lên sóng.