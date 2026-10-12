Thấy gì khi 'Trại buôn người' thắng lớn và nhiều phim nhận tin buồn?

Đến thời điểm hiện tại, có thể xem Trại buôn người là bất ngờ lớn nhất của điện ảnh Việt trong năm 2026. Mặc dù còn nhiều tranh luận về chất lượng, song với một tác phẩm đầu tay, việc đứa con tinh thần của Toni Dương Bảo Anh càn quét phòng vé, liên tục vượt qua những cột mốc lớn về doanh thu khiến không ít người ngỡ ngàng. Thậm chí, với tốc độ kiếm tiền hiện tại, Trại buôn người hoàn toàn có thể vượt Thỏ ơi, trở thành phim Việt ăn khách nhất 2026.

Với 3 tuần liên tiếp dẫn đầu phòng vé cùng hơn 5.000 suất chiếu mỗi ngày, Trại buôn người cũng tạo áp lực không nhỏ lên các đối thủ, kể cả những tác phẩm chưa kịp trình làng. Trước đó, nhiều phim Việt, thậm chí cả những dự án quốc tế lớn, đã lần lượt dời lịch phát hành nhằm tránh đụng độ. Thực tế, đây không phải câu chuyện xa lạ tại phòng vé Việt những năm gần đây. Khi một bộ phim trở thành hiện tượng, các cụm rạp thường ưu tiên lượng suất chiếu lớn, thậm chí lên tới 60-65% tổng số suất toàn thị trường.

Rõ ràng, với các nhà sản xuất và phát hành, đây là tình thế khá "tiến thoái lưỡng nan". Dời lịch đồng nghĩa với việc phải điều chỉnh kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu, kéo theo những thiệt hại về chi phí và truyền thông. Trong khi đó, nếu vẫn "cứng đầu" giữ nguyên ngày ra rạp, kết cục nhiều khả năng cũng không mấy sáng sủa.

Từ chuyện "Trại buôn người" chiếm 60% thị phần suất chiếu

Dù đã sang tuần thứ 3, Trại buôn người vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tính đến trưa 11/10, đứa con tinh thần của Dương Bảo Anh bỏ túi 15,2 tỷ đồng trong ngày, với hơn 5.000 suất chiếu. Tốc độ kiếm tiền không giảm nhiều dù phim đã trụ rạp lâu, trong khi tỷ lệ lấp đầy vẫn duy trì ở mức cao. Điều này phần nào cho thấy Án mạng karaoke hay Chị chị em em 3 đã có những tính toán hợp lý khi dời lịch chiếu.

Trong khi đó, phim nội địa duy nhất quyết định không dời lịch, đối đầu trực diện với Trại buôn người là Án mạng xém hoàn hảo lại có khởi đầu không mấy khả quan. Dù mới ra mắt, cần nhiều không gian để tiếp cận khán giả, song tác phẩm đầu tay của Đức Nguyễn chỉ được bố trí chưa đến 1.000 suất chiếu. Thực chất, đây là một dự án có tiềm năng thương mại nhất định khi quy tụ dàn diễn viên quen mặt với khán giả Việt. Bản thân Đức Nguyễn cũng đồng hành cùng Victor Vũ ở vai trò biên kịch suốt nhiều năm.

Dù vậy, tính đến hiện tại, phim mới thu về 5,7 tỷ đồng. Con đường chạm điểm hòa vốn còn nhiều chông gai, nhất là khi Trại buôn người vẫn chiếm ưu thế áp đảo về suất chiếu. Những dự án ngoại đáng chú ý như Trái tim quái thú hay Shaun the Sheep cũng gần như không có cơ hội cạnh tranh.

Thị phần suất chiếu rạp Việt ngày 11/10.

Đáng nói, Trại buôn người đã duy trì lượng suất chiếu áp đảo trong thời gian dài, có thời điểm lên tới 5.656 suất (ngày 4/10), chiếm hơn 65% toàn thị trường. Điều này trực tiếp đẩy những tác phẩm ra mắt trước đó chưa lâu như Út Lan 2 hay Lên hương khỏi cuộc đua phòng vé, dù vòng đời phát hành chưa thực sự kết thúc.

Thực tế, đây không phải hiện tượng xa lạ tại phòng vé Việt những năm gần đây. Dịp Tết 2024, Mai của Trấn Thành từng áp đảo thị trường, khiến những tác phẩm ra mắt cùng thời điểm như Trà hay Sáng đèn phải sớm rút khỏi rạp chỉ sau ít ngày công chiếu. Vài tháng sau, Lật mặt 7 của Lý Hải cũng tạo ra sức ép tương tự. Cái giá của hạnh phúc, dù chủ động ra rạp sớm một tuần để tránh đối đầu, vẫn chứng kiến lượng suất chiếu giảm mạnh, từ hơn 2.000 xuống chỉ còn vài trăm khi phim của Lý Hải trình làng.

Dù vậy, theo thống kê của Box Office Vietnam, Trại buôn người vẫn chưa phải tác phẩm nắm giữ kỷ lục về lượng suất chiếu trong một ngày. Thành tích này thuộc về Kẻ trộm mặt trăng 4, với 5.731 suất chiếu vào ngày 7/7/2024; xếp ngay sau là Mưa đỏ, từng đạt 5.702 suất trong ngày 2/9/2025, ước tính lần lượt tương đương 67,4% và 67,1% tổng thị trường.

Giới chuyên môn cũng có quan điểm trái chiều

Về chuyện một dự án phim có thể chiếm tới hơn 65% tổng số suất chiếu, chủ một công ty phát hành phim (xin được giấu tên) nói với Tri Thức - Znews đây là biểu hiện của một thị trường thiếu tính bền vững.

“Thực ra, việc các phim Việt né lịch nhau là chuyện rất bình thường và dễ hiểu. Tương tự, chuyện các rạp ưu tiên xếp nhiều suất chiếu cho một bộ phim đang ăn khách, về mặt lý thuyết, cũng hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu xuất hiện khi tỷ lệ ấy cao bất thường”, ông mở đầu.

Theo người này, việc một phim chiếm đến 60% tổng suất chiếu thực sự là con số rất lớn, bởi cùng thời điểm có hơn 20 phim đang chiếu, khiến những cái tên còn lại khó có cơ hội cạnh tranh. Việc ưu tiên một hay hai phim ăn khách là hợp lý, song tỷ lệ cần được giữ ở mức vừa phải. Ít nhất, thị trường cũng nên có khoảng ba bộ phim có cơ hội cạnh tranh với nhau, thay vì một tác phẩm đè bẹp tất cả.

Một đại diện đơn vị phát hành đề xuất quy định mức trần suất chiếu cho mỗi bộ phim, nhằm đảm bảo cơ hội cạnh tranh trên thị trường.

“Nếu nhìn từ góc độ một công ty, có thể hôm nay họ đang thắng. Nhưng một năm sau, khi ra mắt bộ phim khác và không còn ở vị thế ấy, họ hoàn toàn có thể trở thành bên chịu thiệt. Bởi vậy, tôi nghĩ nên kiến nghị cơ quan quản lý nghiên cứu, xem xét quy định về trần suất chiếu đối với một bộ phim cụ thể. Mục tiêu là đảm bảo lợi ích của các bên, từ nhà sản xuất, đơn vị phát hành, rạp chiếu đến khán giả”, người này phân tích.

Theo ông, ngay cả một bộ phim ăn khách đến đâu cũng không thể đáp ứng nhu cầu của 100% khán giả, bởi vẫn có những người muốn xem tác phẩm khác nhưng không tìm được suất chiếu phù hợp. Như vậy, nhu cầu của một bộ phận người xem đã không được tôn trọng.

“Tôi mong mỗi nhà sản xuất, đơn vị phát hành hay rạp chiếu đều có cái nhìn rộng hơn phạm vi kinh doanh của mình, để cùng duy trì một thị trường phát triển bền vững và công bằng. Đặc biệt, cơ quan quản lý nhà nước cần nghiêm túc xem xét vấn đề này, tìm giải pháp phù hợp, tránh đến khi tình hình trở nên quá nghiêm trọng mới tìm cách xử lý.

Bởi một bộ phim chiếm đến 60%, thậm chí gần 70% tổng suất chiếu là tỷ lệ quá lớn. Nếu tình trạng ấy không được kiểm soát, có thể đến một ngày, khi biết một dự án lớn chuẩn bị ra rạp, những nhà sản xuất khác sẽ không còn muốn phát hành tác phẩm của mình cùng thời điểm. Khi đó, khán giả gần như chỉ còn một lựa chọn duy nhất ngoài rạp”, người này chốt lại.

Ở chiều ngược lại, nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng cho rằng việc Trại buôn người chiếm hơn 60% suất chiếu không đồng nghĩa với chuyện các hệ thống rạp cố tình "bóp" những tác phẩm còn lại. Theo ông, suất chiếu vốn đi theo nhu cầu khán giả. Một phim bán hết vé thì rạp tăng suất, trong khi những dự án ít người xem buộc phải giảm, đó là logic kinh doanh rất bình thường.

"Điện ảnh lại đặc biệt ở chỗ doanh thu thường tập trung rất mạnh vào một vài phim thắng cuộc. Trong những thời điểm có một blockbuster (phim bom tấn) thực sự, một phim có thể hút tới 70-80% doanh thu toàn thị trường. Tôi không nghĩ nên nhìn câu chuyện theo hướng một phim thành công làm các phim khác thất bại. Chính khán giả là người quyết định sự phân bổ đó", ông chia sẻ.

Việc Trại buôn người chiếm hơn 60% suất chiếu gây ra những tranh luận về tính bền vững của phòng vé Việt.

Theo Nguyễn Cao Tùng, điều các nhà sản xuất cần nhìn nhận là ngày phát hành cũng là một phần của chiến lược sản xuất. Làm được một bộ phim tốt chưa đủ, mà còn phải hiểu đối thủ, thị trường, lịch phát hành và đặc biệt là tạo được sức hút ngay từ những ngày đầu. Bởi chỉ cần một tác phẩm khác trở thành hiện tượng, cục diện phòng vé có thể thay đổi trong vòng 48-72 giờ.

Dù vậy, Nguyễn Cao Tùng cho rằng về dài hạn, điều điện ảnh Việt cần hướng tới vẫn là làm cho "chiếc bánh" thị trường lớn hơn, thay vì tìm cách chia đều thị phần cho các tác phẩm.

"Một thị trường khỏe không phải là chia đều 100 đồng doanh thu cho 20 bộ phim, mà là tạo ra nhiều khán giả hơn để một blockbuster có thể thắng lớn, trong khi những tác phẩm nhỏ hơn vẫn tìm được thị trường của mình", nhà sản xuất kết luận.