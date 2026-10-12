Vòng eo nhỏ khó tin của Hoa hậu Thanh Thủy

Thanh Thủy là một trong những mỹ nhân Việt nhận được nhiều sự chú ý sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 và Miss International 2024. Bên cạnh thành tích tại đấu trường nhan sắc quốc tế, người đẹp sinh năm 2002 còn gây ấn tượng bởi ngoại hình trẻ trung, vóc dáng thanh mảnh và phong cách thời trang ngày càng đa dạng.

Mới đây, Thanh Thủy chia sẻ loạt ảnh đời thường trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Trong những khung hình được đăng tải, nàng hậu lựa chọn trang phục trẻ trung, tôn lên vóc dáng thon gọn, đặc biệt là vòng eo nhỏ nhắn.

Cách phối đồ đơn giản nhưng vẫn có điểm nhấn giúp người đẹp khoe được lợi thế hình thể mà không cần lựa chọn những thiết kế quá cầu kỳ.

Ở tuổi 24, Thanh Thủy được nhận xét ngày càng trưởng thành về diện mạo. Gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng thần thái tự tin giúp cô nổi bật trong những bức ảnh đời thường. Không chỉ giữ được nét trong trẻo vốn có, người đẹp còn cho thấy sự thay đổi trong phong cách, hướng đến hình ảnh hiện đại và cuốn hút hơn.

Vóc dáng mảnh mai cũng là một trong những điểm khiến Thanh Thủy nhận được nhiều lời khen. Khi diện trang phục ôm dáng hoặc những thiết kế có đường cắt gọn gàng, nàng hậu dễ dàng tôn lên tỷ lệ cơ thể cân đối. Hình ảnh mới tiếp tục cho thấy sức hút của người đẹp ngay cả khi không xuất hiện trên sân khấu hay tại các sự kiện giải trí.

Vóc dáng mảnh mai cũng là một trong những điểm khiến Thanh Thủy nhận được nhiều lời khen.

Dưới bài đăng, khán giả dành nhiều lời khen cho ngoại hình của Thanh Thủy. Nhiều người chú ý đến vòng eo nhỏ nhắn, đồng thời nhận xét nhan sắc của nàng hậu ngày càng mặn mà. Một số ý kiến cũng bày tỏ sự yêu thích với phong cách thời trang trẻ trung, gần gũi của cô. Những hình ảnh đời thường giúp Thanh Thủy duy trì sự kết nối với người hâm mộ bên cạnh các hoạt động chính thức.

Sau khi đăng quang Miss International 2024, Thanh Thủy tiếp tục là cái tên được công chúng quan tâm. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp thường thu hút sự chú ý nhờ diện mạo chỉn chu, phong cách thời trang có sự biến hóa và khả năng làm mới hình ảnh.

Vẻ đẹp ngày càng cuốn hút của Hoa hậu Thanh Thủy.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, quê Đà Nẵng. Trước khi trở thành Miss International 2024, cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Chiến thắng tại cuộc thi trong nước giúp người đẹp bước vào hành trình hoạt động nghệ thuật, tham gia các sự kiện giải trí và thực hiện những dự án cộng đồng.

Năm 2024, Thanh Thủy đại diện Việt Nam tham dự Miss International tại Nhật Bản. Vượt qua nhiều thí sinh, cô đăng quang ngôi vị cao nhất, trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Hoa hậu Quốc tế. Thành tích này đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của Thanh Thủy, đồng thời đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Sau đăng quang, nàng hậu có thêm nhiều cơ hội tham gia các hoạt động quảng bá, giao lưu văn hóa và sự kiện sắc đẹp. Hình ảnh của Thanh Thủy cũng dần thay đổi, từ một cô gái mang vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng sang phong cách trưởng thành, linh hoạt hơn trước ống kính. Người đẹp thường lựa chọn những bộ trang phục tôn dáng, kết hợp cách trang điểm phù hợp với từng hoàn cảnh.

Hình ảnh hiện tại của Hoa hậu Thanh Thủy.

Ở thời điểm hiện tại, Thanh Thủy tiếp tục nhận được sự chú ý từ người hâm mộ mỗi khi chia sẻ hình ảnh mới. Bên cạnh danh hiệu quốc tế, nhan sắc và phong cách thời trang là những yếu tố giúp người đẹp duy trì sức hút. Những khoảnh khắc đời thường như loạt ảnh mới nhất cũng cho thấy cô vẫn biết cách làm mới hình ảnh, đồng thời giữ được nét gần gũi trong mắt công chúng.