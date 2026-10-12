Tủ sách của tay đua F1 từng 7 lần vô địch thế giới

Lewis Hamilton, tay đua người Anh từng 7 lần vô địch thế giới Công thức 1 (F1), thường tranh thủ đọc sách trên máy bay. Chia sẻ với GQ năm 2023, anh cho biết đã dần thay việc xem phim bằng đọc sách, cố gắng hoàn thành ít nhất nửa cuốn trong mỗi chuyến bay. Dù từng tiếc nuối vì chưa đọc nhiều như mong muốn, Hamilton vẫn quan tâm đến nhiều thể loại, từ tiểu thuyết về hành trình theo đuổi ước mơ đến sách tâm lý, phát triển bản thân, lịch sử và các vấn đề xã hội. Ảnh: Andrew Boyers/Reuters.

The Alchemist (Nhà giả kim) của nhà văn người Brazil Paulo Coelho là một trong những tác phẩm Hamilton yêu thích nhất. Anh từng cho biết có thể đọc đi đọc lại cuốn sách nhiều lần. Tiểu thuyết kể về Santiago, chàng trai chăn cừu rời Tây Ban Nha để tìm kiếm kho báu tại Ai Cập. Qua hành trình của nhân vật, tác phẩm truyền tải thông điệp về lòng can đảm, sự kiên trì và việc theo đuổi ước mơ. Ảnh: Fahasa.

Một tiểu thuyết khác được Hamilton nhắc đến là A Thousand Splendid Suns (Ngàn mặt trời rực rỡ) của Khaled Hosseini, nhà văn người Mỹ gốc Afghanistan. Tác phẩm xoay quanh Mariam và Laila, hai phụ nữ gắn bó với nhau giữa chiến tranh và những biến động tại Afghanistan, đề cao tình yêu thương và nghị lực vượt qua nghịch cảnh. Trong cuộc phỏng vấn với The National, tờ báo tiếng Anh tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Hamilton nhận xét đây là một câu chuyện đẹp. Ảnh: Hà Hạnh.

Hamilton cũng quan tâm đến sách phát triển bản thân. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Gentleman's Journal, anh tiết lộ đang đọc The Four Agreements (Bốn thỏa ước) của Don Miguel Ruiz, tác giả người Mexico. Cuốn sách giới thiệu bốn nguyên tắc sống, gồm sử dụng lời nói một cách chính trực, không xem mọi chuyện là sự công kích cá nhân, không tự đưa ra giả định và luôn cố gắng. Những nguyên tắc này hướng đến việc thay đổi cách suy nghĩ, giao tiếp và ứng xử. Ảnh: Lê Khanh.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Hamilton nhắc đến The Attachment Theory Workbook (tạm dịch: Sách bài tập về lý thuyết gắn bó) của Annie Chen, chuyên gia trị liệu hôn nhân và gia đình tại Mỹ. Tác phẩm tập trung vào lý thuyết gắn bó, giải thích cách những trải nghiệm trong quá khứ ảnh hưởng đến cảm xúc và hành vi trong các mối quan hệ. Thông qua các bài tự đánh giá và bài tập thực hành, cuốn sách hướng dẫn độc giả nhận diện những khuôn mẫu tâm lý và xây dựng mối quan hệ lành mạnh. Ảnh: Annie Chen.

Bên cạnh sách tâm lý và phát triển bản thân, Hamilton còn giới thiệu nhiều tác phẩm về lịch sử, văn hóa và các vấn đề xã hội. Một trong số đó là Black and British: A Forgotten History (tạm dịch: Người da đen và lịch sử Anh bị lãng quên) của David Olusoga, nhà sử học người Anh. Cuốn sách khám phá sự hiện diện và đóng góp của cộng đồng người da đen trong lịch sử nước Anh, từ thời La Mã đến xã hội hiện đại. Ảnh: @alex-neophitou.

The Autobiography of Malcolm X (tạm dịch: Tự truyện Malcolm X) cũng nằm trong danh sách Hamilton giới thiệu. Cuốn sách ghi lại cuộc đời Malcolm X, nhà hoạt động nhân quyền Mỹ, qua lời kể được nhà văn Alex Haley chấp bút. Tác phẩm tái hiện tuổi thơ nhiều biến động, quá trình thay đổi nhận thức và sự trưởng thành trong tư tưởng của Malcolm X, đồng thời phản ánh những xung đột xã hội tại Mỹ trong thế kỷ XX. Ảnh: @humairakapadia.

Một tác phẩm khác là The Color Purple (Màu tím) của Alice Walker, nhà văn người Mỹ. Tiểu thuyết kể về Celie, một phụ nữ lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó tại miền Nam nước Mỹ đầu thế kỷ XX. Trải qua bạo lực và những tổn thương cá nhân, Celie dần tìm kiếm tiếng nói, sự độc lập và hạnh phúc. Tác phẩm đề cao nghị lực vượt qua nghịch cảnh, giành giải Pulitzer và Giải thưởng Sách Quốc gia Mỹ năm 1983. Ảnh: Phong Kha Đoàn.