Fan Việt kiếm tiền từ đam mê 'đu idol'

Bằng chiếc điện thoại cũ bị hư màn hình, Tường Vy (sinh viên năm nhất Trường Đại học Văn Lang) đã tạo ra khoảng 100 ấn phẩm thiết kế để có tiền mua iPad phục vụ việc học tập. Còn Khánh Linh (sinh viên năm cuối Trường Đại học Sài Gòn) thì khởi nghiệp bằng việc móc len búp bê theo hình tượng idol.

Với nhiều người, "đu idol” đơn giản là sưu tầm album, săn vé concert hay tham gia các sự kiện gặp gỡ thần tượng. Còn với Vy và Linh, niềm yêu thích ấy đã trở thành động lực để sáng tạo những sản phẩm dành cho cộng đồng fan, kiếm thêm thu nhập để trang trải cho chính đam mê của mình.

30 ngày kiếm 10 triệu đồng mua iPad

Tường Vy cho biết bản thân bắt đầu yêu thích Kpop từ năm lớp 7. Theo dõi thần tượng lâu ngày, cô quen thuộc với những ấn phẩm như photobook, photocard hay các thiết kế hình ảnh do người hâm mộ thực hiện.

Đến những năm cấp ba, Vy bắt đầu tò mò về cách tạo ra các sản phẩm ấy. Những kỹ năng làm slide, dựng video ở trường cũng thôi thúc cô nàng thử sức. Từ ghép, chỉnh sửa ảnh cho bạn bè, Vy bắt đầu nhận thiết kế cho những người có cùng sở thích với mức thù lao khoảng 30.000-40.000 đồng mỗi tấm.

Tường Vy tranh thủ thời gian trống giữa các buổi học để thiết kế ấn phẩm. Ảnh: NVCC.

Bước ngoặt đến vào cuối năm lớp 12, khi Vy cần một chiếc máy tính bảng để chuẩn bị cho việc học đại học. Thay vì xin tiền gia đình, cô quyết định đăng bài trên Threads: “Thử thách 30 ngày làm đủ thứ để kiếm 10 triệu đồng mua iPad”. Cô nhận thiết kế nhiều loại ấn phẩm theo yêu cầu, từ hình ảnh quảng cáo đến các sản phẩm dành cho cộng đồng fan Kpop.

“Tôi không nghĩ bài đăng lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Đơn hàng đầu tiên là một hình ảnh để chạy quảng cáo trên Instagram, có giá 100.000 đồng. Tôi thật sự bất ngờ vì không nghĩ mình có thể kiếm được số tiền đó", Vy nhớ lại.

Từ đơn hàng đầu tiên, khách hàng tìm đến ngày càng nhiều. Trong vòng một tháng, nữ sinh thực hiện khoảng 100 ấn phẩm, đạt mục tiêu 10 triệu đồng và tự mua chiếc iPad mong muốn.

Các sản phẩm của Tường Vi có màu sắc trẻ trung, bắt mắt. Ảnh: NVCC.

Sau thử thách, Vy tiếp tục duy trì công việc thiết kế cho đến nay. Các sản phẩm hiện có giá từ khoảng 60.000 đồng đến 400.000-500.000 đồng, tùy loại và độ phức tạp. Khách hàng không chỉ là học sinh cấp hai, cấp ba mà còn có những người đã đi làm. Vy không đăng bài quảng bá mà chủ yếu giới thiệu những sản phẩm đã hoàn thành để khách hàng xem xét.

Với những kinh nghiệm thực tế về hình ảnh, bố cục và sản phẩm truyền thông, Vy quyết định đăng ký học đại học chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện.

Dành phần lớn thời gian cho việc học, cô nàng chỉ tranh thủ cuối tuần để thiết kế ấn phẩm. Dù vậy, Vy vẫn duy trì được thu nhập khoảng 3-4 triệu đồng mỗi tháng, đủ để trang trải các khoản chi tiêu cá nhân.

“Tôi muốn tập trung học để nâng cao kỹ năng thẩm mỹ hình ảnh, đồng thời làm quen với quay phim, chụp ảnh. Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể góp mặt trong các sự kiện của idol với những sản phẩm chuyên nghiệp hơn”, Vy chia sẻ.

Móc len hình thần tượng để gom tiền đi concert

Nếu Vy kiếm tiền bằng hình ảnh trên màn hình, Khánh Linh lại chọn những cuộn len để tạo ra sản phẩm của riêng mình.

Khi còn học cấp ba, Khánh Linh rất yêu thích các thần tượng nước ngoài nhưng chưa nghĩ đến chuyện gặp họ trực tiếp. Đến năm 2024, sau khi theo dõi chương trình Anh trai Say Hi, cô bắt đầu tham gia nhiều hơn vào các hoạt động dành cho người hâm mộ và mong muốn có cơ hội được gặp thần tượng.

Với kỹ năng móc len đã tự học từ thời cấp ba, Linh thử làm một chiếc móc khóa hình idol cho riêng mình. Khi đăng ảnh lên trang cá nhân, cô bất ngờ nhận được nhiều tin nhắn hỏi mua từ bạn bè. “Tôi nghĩ tại sao không tranh thủ thời gian rảnh để nhận đơn, vừa được làm việc mình thích là móc len, vừa có thêm thu nhập để đi đu idol nữa”, cô nàng hài hước kể.

Các sản phẩm doll thần tượng của Khánh Linh. Ảnh: NVCC.

Từ những đơn hàng đầu tiên từ người quen, Linh dần có thêm khách lạ. Năm 2025, cô lập tài khoản riêng cho shop, đăng các sản phẩm mẫu để mọi người tham khảo. Không có cửa hàng hay cộng sự, Linh tự đảm nhận mọi công đoạn, từ nhận đơn, làm sản phẩm đến giới thiệu mẫu mới.

Những búp bê len theo hình tượng thần tượng thường chỉ cao khoảng 12-15cm, nhưng để sản phẩm gợi được nét đặc trưng của nhân vật, Linh phải chăm chút từng chi tiết.

“Hai chi tiết khó nhất là tóc và trang phục, vì mình phải làm sao để khi nhìn vào, người ta nhận ra ngay đó là thần tượng nào. Tuy nhiên, sản phẩm thường chỉ giống mẫu khoảng 70-80%, tôi luôn nói trước để khách hàng được rõ”.

Hiện tại, những mẫu búp bê cao khoảng 12cm được Linh bán với giá 100.000-120.000 đồng, còn những sản phẩm cao khoảng 15cm có giá khoảng 180.000 đồng. Tùy lượng đơn hàng, cô có thu nhập trung bình khoảng 800.000 đồng/tháng.

Khánh Linh hạnh phúc khi lần đầu tiên được tham gia concert của thần tượng. Ảnh: NVCC

Khoản tiền không lớn nhưng Linh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhờ số tiền này, cô nàng không chỉ mua được vé tham gia concert, mà còn mua được một chiếc máy ảnh để chụp hình thần tượng của mình.

Sắp tới, Linh sẽ bước vào kỳ thực tập cuối khóa nên dự định ngừng nhận đơn, tập trung toàn thời gian cho việc học. Nữ sinh hy vọng mình sẽ trở lại vào một thời điểm thích hợp hơn với nhiều kỹ năng, kinh nghiệm hơn.