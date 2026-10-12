BTS lập kỷ lục tại Peru: 150.000 khán giả, 3 đêm diễn cháy vé và sức mạnh kinh tế đáng kinh ngạc

BTS tiếp tục khẳng định sức hút toàn cầu khi đưa world tour ARIRANG đến Lima, Peru, với hơn 150.000 khán giả tham dự trong ba đêm diễn. Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc ngày 11/10, nhóm tổ chức các buổi biểu diễn vào ngày 7, 9 và 10/10 (giờ địa phương) tại sân vận động Estadio San Marcos, thu hút tổng cộng khoảng 155.000 lượt khán giả.

Đáng chú ý, chương trình ban đầu chỉ được lên kế hoạch với hai đêm diễn. Tuy nhiên, trước nhu cầu quá lớn của người hâm mộ địa phương, ban tổ chức quyết định bổ sung đêm diễn thứ ba. Cả ba đêm diễn sau đó đều bán hết vé, cho thấy sức hút đáng kể của BTS tại một thị trường mà nhóm chưa từng tổ chức concert kể từ khi ra mắt năm 2013.

Sự xuất hiện của BTS tại Peru trở thành sự kiện được đông đảo người hâm mộ chờ đợi. Trong những đêm diễn tại Lima, khán giả liên tục hát theo các ca khúc của nhóm, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài.

Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, các thành viên BTS gửi lời chào bằng tiếng Tây Ban Nha: "Los amo", có nghĩa là "Chúng tôi yêu các bạn". Nhóm bày tỏ sự bất ngờ trước bầu không khí tại sân vận động, đồng thời chia sẻ rằng họ tự hỏi vì sao mình không đến Peru sớm hơn.

Những lời chia sẻ ấy cho thấy sự xúc động của BTS trước tình cảm mà người hâm mộ Nam Mỹ dành cho nhóm. Dù cách xa Hàn Quốc về mặt địa lý, BTS vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ tại khu vực này, nơi cộng đồng người hâm mộ Kpop đã phát triển đáng kể trong nhiều năm qua.

Thành viên Jimin, người chuẩn bị đón sinh nhật vào ngày 13/10, cũng gửi lời nhắn xúc động đến khán giả. Nam ca sĩ cho biết anh sẽ luôn ghi nhớ tình cảm lớn lao mà người hâm mộ dành cho nhóm, ngay cả khi họ sống ở phía bên kia địa cầu.

Khoảnh khắc này góp phần tạo nên dấu ấn đặc biệt cho chặng dừng chân đầu tiên của BTS tại Peru. Sau nhiều năm hoạt động, sức hút của nhóm không chỉ được thể hiện qua lượng người nghe nhạc trực tuyến hay doanh số album, mà còn qua khả năng đưa hàng chục nghìn khán giả đến sân vận động và tạo nên những sự kiện âm nhạc quy mô lớn ở nhiều quốc gia.

Hiệu ứng từ ba đêm diễn của BTS không chỉ giới hạn trong phạm vi âm nhạc. Trước thềm sự kiện, nhiều cơ quan tại Peru đã đưa ra dự báo về những tác động tích cực đối với du lịch và hoạt động kinh tế tại Lima.

Theo Bộ Ngoại thương và Du lịch Peru, concert được kỳ vọng thu hút hơn 50.000 người đến thủ đô, tạo ra khoảng 18,7 triệu USD, giá trị kinh tế trong lĩnh vực du lịch.

Trong khi đó, Phòng Thương mại Lima ước tính tổng giá trị hoạt động kinh tế liên quan đến sự kiện có thể đạt 200 triệu sol. Con số này bao gồm nhiều lĩnh vực như lưu trú, ăn uống, giao thông, du lịch và các dịch vụ phục vụ người hâm mộ, chứ không chỉ riêng doanh thu bán vé.

Những dự báo trên cho thấy quy mô ảnh hưởng của một chuyến lưu diễn quốc tế khi nghệ sĩ sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo. Khán giả đến từ các địa phương khác hoặc quốc gia lân cận có thể kéo theo nhu cầu về khách sạn, phương tiện di chuyển, nhà hàng và các hoạt động tham quan, qua đó tạo thêm nguồn thu cho doanh nghiệp địa phương.

Nhu cầu đi lại trong thời gian diễn ra concert cũng tăng mạnh. Theo truyền thông địa phương, lượng đặt xe qua ứng dụng Cabify để đến sân vận động trong ngày biểu diễn đầu tiên tăng tới 15 lần so với thông thường. Sau khi chương trình kết thúc, lượng yêu cầu di chuyển được cho là tăng tới 48 lần.

Các số liệu này phản ánh sức lan tỏa của sự kiện đối với đời sống đô thị. Một concert có quy mô hàng chục nghìn người không chỉ đòi hỏi công tác tổ chức và bảo đảm an ninh, mà còn tạo ra nhu cầu lớn đối với hệ thống giao thông và các dịch vụ hỗ trợ.

Đáng chú ý, để chào đón BTS, thủ đô Lima còn dành cho nhóm những hoạt động mang tính biểu tượng, trong đó có việc đặt tên “BTS Avenue” cho một tuyến đường và tổ chức các màn trình diễn ánh sáng tại nhiều khu vực trong thành phố. Những hoạt động này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của địa phương đối với sự kiện âm nhạc quốc tế.

Sau khi hoàn thành ba đêm diễn tại Peru, BTS tiếp tục hành trình tại Nam Mỹ với các buổi biểu diễn ở Santiago, Chile, dự kiến vào ngày 14, 16 và 17/10. Nhóm sau đó sẽ đến Buenos Aires, Argentina, và São Paulo, Brazil.

Việc bổ sung một đêm diễn tại Lima rồi nhanh chóng bán hết vé cho cả ba buổi biểu diễn là minh chứng rõ nét cho nhu cầu thưởng thức âm nhạc trực tiếp của cộng đồng người hâm mộ BTS tại Peru. Thành công này cũng cho thấy Nam Mỹ tiếp tục là thị trường giàu tiềm năng đối với các nghệ sĩ quốc tế, đặc biệt là những tên tuổi sở hữu lượng người hâm mộ trung thành như BTS.

Trong bối cảnh các chuyến lưu diễn ngày càng được đánh giá không chỉ bằng doanh thu bán vé mà còn qua khả năng thúc đẩy du lịch và tiêu dùng, chặng dừng chân của BTS tại Lima trở thành ví dụ đáng chú ý về mối liên hệ giữa ngành công nghiệp âm nhạc và kinh tế địa phương.

Với hơn 150.000 khán giả trong ba đêm diễn, BTS không chỉ có màn ra mắt đáng nhớ tại Peru mà còn cho thấy sức mạnh của một thương hiệu âm nhạc toàn cầu. Từ những khán đài kín người đến nhu cầu dịch vụ tăng đột biến và các dự báo kinh tế lên tới hàng trăm tỷ đồng, ARIRANG đang chứng minh rằng sức ảnh hưởng của BTS đã vượt xa phạm vi sân khấu, trở thành một hiện tượng văn hóa có khả năng tạo ra tác động rộng lớn tại những thị trường mà nhóm đặt chân đến.