Bảo đảm an toàn từ những bến sông

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên sông.

Kiểm soát từ những nguy cơ nhỏ

Trên các tuyến sông của tỉnh, hoạt động vận chuyển hàng hóa diễn ra thường xuyên. Tại các cảng, bến thủy nội địa, phương tiện ra vào liên tục, hàng hóa được bốc xếp với khối lượng lớn. Cùng với đó là sự tham gia của người lao động, phương tiện đường bộ và các hoạt động khác tại khu vực bến. Nếu một trong các khâu này không bảo đảm yêu cầu, nguy cơ mất an toàn có thể xuất hiện.

Bởi vậy, thay vì chỉ tập trung xử lý khi xảy ra sự cố, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy được lực lượng Cảnh sát giao thông xác định theo hướng chủ động phòng ngừa. Việc nắm địa bàn, tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên, tập trung vào các tuyến, khu vực có hoạt động vận tải, bốc xếp hàng hóa và những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ.

Qua kiểm tra, các điều kiện hoạt động của phương tiện được xem xét từ đăng ký, đăng kiểm đến giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của người điều khiển và các trang thiết bị an toàn. Việc chấp hành quy định trong vận chuyển hàng hóa, hành khách cũng được kiểm soát.

Theo Trung tá Trần Trung Kiên, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên, mục đích của tuần tra thường xuyên không chỉ là xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, để phương tiện khi rời bến phải bảo đảm an toàn.

Cảnh sát giao thông phát áo phao cho nhân viên lái thuyền.

Tại các bến thủy nội địa, yêu cầu này càng được đặt ra rõ ràng. Đây là nơi tập trung nhiều hoạt động cùng lúc, từ phương tiện neo đậu, bốc xếp hàng hóa đến việc vận chuyển hàng từ bến vào các khu vực tập kết. Trong quá trình đó, việc chấp hành tải trọng, mớn nước, vị trí bốc xếp có ý nghĩa trực tiếp đối với an toàn của phương tiện và người lao động.

Ông Bùi Hữu Khoa, phụ trách cảng bốc dỡ hàng hóa, Công ty CP Đầu tư, Phát triển thương mại Anh Phương, cho biết đơn vị thường xuyên nhắc nhở người lao động thực hiện các quy định về an toàn; đồng thời tuyên truyền, yêu cầu các chủ phương tiện bốc xếp đúng vị trí, không chở quá tải, không vượt quá mớn nước quy định.

Với các doanh nghiệp có khối lượng vận chuyển lớn, yêu cầu bảo đảm an toàn càng không thể thực hiện theo thời điểm mà phải trở thành công việc thường xuyên. Ông Phan Văn Đức, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc Việt, cho biết mỗi năm doanh nghiệp bốc xếp, vận chuyển khoảng 200 nghìn tấn hàng hóa. Do phương tiện ra vào hằng ngày nên công ty yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về bốc xếp và giao thông đường thủy.

Từ hoạt động tại các bến có thể thấy, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy không phải trách nhiệm riêng của lực lượng chức năng. Chủ bến, doanh nghiệp, chủ phương tiện, người điều khiển và người lao động đều là những chủ thể trực tiếp tham gia và có trách nhiệm phòng ngừa nguy cơ.

Đồng bộ nhiều giải pháp

Nếu kiểm tra, xử lý là biện pháp cần thiết để duy trì kỷ cương thì tuyên truyền, vận động lại có ý nghĩa lâu dài trong việc hình thành ý thức tự giác. Đây cũng là lý do công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy được triển khai đồng thời bằng nhiều giải pháp.

Việc tuyên truyền được gắn với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn và những nguy cơ cụ thể. Với người điều khiển phương tiện, đó là yêu cầu về điều kiện chuyên môn, đăng ký, đăng kiểm, không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện và chấp hành quy định về tải trọng. Với chủ bến, doanh nghiệp là trách nhiệm trong quản lý phương tiện ra vào, bốc xếp hàng hóa và bảo đảm an toàn cho người lao động.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra các điều kiện an toàn trên tầu thuyền.

Tại những khu vực có hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết cát, sỏi, công tác này cũng được tăng cường. Trong 2 năm gần đây, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có 185 lượt tuyên truyền, tiếp xúc với các chủ mỏ, chủ bãi tập kết; yêu cầu các chủ phương tiện, chủ cơ sở cam kết không khai thác, vận chuyển, tập kết, mua bán cát sỏi trái phép.

Đối với những phương tiện có lắp thiết bị bơm hút cát, sỏi, lực lượng chức năng trực tiếp tuyên truyền, vận động và yêu cầu chủ phương tiện cam kết chấp hành pháp luật. Một số phương tiện đã tự nguyện tháo dỡ thiết bị.

Cùng với kiểm tra, xử lý, cách làm này hướng tới mục tiêu đưa việc chấp hành quy định trở thành trách nhiệm thường xuyên của các chủ thể tham gia hoạt động giao thông đường thủy.

Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết thời gian tới đơn vị tiếp tục chủ động nắm tình hình hoạt động tại các bến thủy nội địa; tăng cường kiểm tra phương tiện vận tải, phát hiện, xử lý vi phạm; đồng thời tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm và khu vực có nguy cơ cao.

Nhìn từ thực tế, một chuyến hàng được vận chuyển an toàn không bắt đầu từ khi phương tiện đã rời bến. An toàn phải được chuẩn bị từ trước đó: phương tiện đủ điều kiện hoạt động, người điều khiển có đủ năng lực chuyên môn, thiết bị cứu sinh và phòng cháy, chữa cháy được trang bị đầy đủ, hàng hóa được xếp đúng quy định.

Đây cũng là nhận thức đang được hình thành rõ hơn trong đội ngũ trực tiếp điều khiển phương tiện. Thuyền trưởng Phan Văn Hoan, Công ty Đại Phú, cho biết bản thân luôn xác định an toàn giao thông đường thủy là yêu cầu quan trọng, vì vậy chấp hành các quy định khi điều khiển phương tiện, không sử dụng rượu, bia và thực hiện đầy đủ đăng ký, đăng kiểm..

Từ những bến sông, yêu cầu bảo đảm an toàn đang được đặt ra ở từng khâu, với sự tham gia của cả lực lượng chức năng và các chủ thể trực tiếp hoạt động trên đường thủy. Kiểm tra để chấn chỉnh; tuyên truyền để nâng cao nhận thức; xử lý để giữ nghiêm kỷ cương, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là phòng ngừa.

Khi chủ phương tiện thực hiện đầy đủ đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển chấp hành quy định; doanh nghiệp kiểm soát chặt việc bốc xếp; chủ bến thực hiện đúng trách nhiệm và lực lượng chức năng duy trì kiểm tra từ cơ sở, mỗi chuyến hàng trên sông sẽ được bảo đảm an toàn hơn.