Chủ động trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung hoàn thành chỉ tiêu công tác năm 2026, về đích các nhiệm vụ với mục tiêu đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu của năm 2026. Đồng thời chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy. Toàn lực lượng công an tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện nội quy, quy chế, điều lệnh Công an nhân dân.

Quý III-2026, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố cơ bản được giữ vững, nhiều loại tội phạm được kéo giảm. Tỷ lệ điều tra khám phá án duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, ở từng thời điểm, từng lĩnh vực vẫn xuất hiện những diễn biến phức tạp như: tội phạm về trật tự xã hội; tội phạm ma túy; vi phạm trên các lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, môi trường; tai nạn giao thông...

Lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng, trong quý III, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống gắn với các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước và lực lượng Công an nhân dân. Công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai nghiêm túc gắn với kiểm tra, đánh giá nhận thức trên nền tảng “Bình dân học vụ số” Công an nhân dân. Các đợt sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chính trị, tư tưởng tiếp tục được tổ chức thường xuyên, tạo hiệu quả trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.