Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung ngành y tế

Mục tiêu mà ngành y tế Đồng Nai đang hướng tới là từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, hướng tới hình thành hệ sinh thái y tế số thống nhất, hiện đại, tránh tình trạng dữ liệu y tế còn phân tán như hiện nay.

Nhân viên Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cập nhật dữ liệu khám sức khỏe định kỳ cho người dân lên hệ thống của Bộ Y tế.

Dữ liệu chưa thống nhất

Đến nay, 100% cơ sở y tế công lập có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế đã triển khai bệnh án điện tử (EMR).

Theo Thông tư số 13/2025/TT-BYT, ngày 6-6-2025 của Bộ Y tế hướng dẫn triển khai hồ sơ EMR, một trong những nguyên tắc quản lý, triển khai EMR là kết nối thông tin của EMR với số định danh cá nhân của công dân Việt Nam và người nước ngoài đã được cấp tài khoản định danh điện tử theo quy định của pháp luật về căn cước. Các cơ sở y tế phải đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin để sẵn sàng phục hồi thông tin, dữ liệu và khả năng truy xuất trên EMR khi cần thiết nhằm tham khảo, đối chiếu, khai thác, sử dụng trong công tác điều trị, kiểm tra, thanh tra, nghiên cứu khoa học và quản lý y tế.

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên cho biết: EMR cùng với dữ liệu xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh là nguồn dữ liệu quan trọng. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy mỗi bệnh viện lại đang sử dụng phần mềm từ các nhà cung cấp khác nhau khiến dữ liệu bị phân tán, thiếu tính thống nhất. Vì thế, người bệnh khi chuyển tuyến vẫn phải khai báo lại thông tin hoặc thực hiện lại một số xét nghiệm cận lâm sàng, gây tốn kém và mất thời gian.

Để giải quyết vấn đề này, ngành y tế Đồng Nai đang tập trung toàn lực xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung. Mục tiêu là kết nối toàn bộ nguồn dữ liệu từ EMR, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, đơn thuốc điện tử đến Sổ sức khỏe điện tử... Từ đó, hình thành dòng chảy dữ liệu liên thông, giúp người dân dễ dàng tra cứu lịch sử khám bệnh, bác sĩ có thêm căn cứ chẩn đoán và cơ quan quản lý có cơ sở để điều hành sát sườn, hiệu quả theo thời gian thực.

Để cụ thể hóa mục tiêu này, các đơn vị công nghệ, cụ thể như VNPT Đồng Nai đã tham gia đồng hành, đề xuất với Sở Y tế mô hình kiến trúc hệ sinh thái y tế số 5 lớp, lấy dữ liệu làm nền tảng và lấy người dân làm trung tâm.

Ông Nguyễn Khắc Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Giải pháp VNPT Đồng Nai cho hay: Giải pháp mà VNPT đưa ra là tập trung rà soát hạ tầng, chuẩn hóa dữ liệu và vận hành hệ sinh thái y tế thông minh. Trong đó, 95 trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố được xác định là những “mắt xích” hạt nhân quan trọng để thu thập và liên thông dữ liệu ngay từ tuyến cơ sở lên các bệnh viện tuyến trên.

Siết chặt kỷ cương, tạo lập hệ sinh thái y tế số

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, Sở Y tế yêu cầu người đứng đầu các đơn vị trực thuộc nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều hành. Mọi công việc phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ hiệu quả.

Ngành y tế Đồng Nai đang từng bước hoàn thiện kết nối liên thông các hệ thống: thông tin bệnh viện, EMR, thông tin xét nghiệm, thông tin lưu trữ, chẩn đoán hình ảnh toàn ngành. Đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo, phát triển các mô hình bệnh viện thông minh, y tế cơ sở thông minh và vận hành Trung tâm Điều hành y tế thông minh. Khi các dữ liệu này được thống nhất trong toàn ngành, sẽ tiến hành kết nối với Trung tâm Giám sát, điều hành của thành phố, phục vụ công tác quản lý, điều hành, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân tốt hơn. Giám đốc Sở Y tế ĐỖ THỊ NGUYÊN

Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế đang tập trung triển khai quyết liệt các chiến dịch liên quan đến công tác chuyển đổi số y tế như: 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế; 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu HIV/AIDS; làm sạch dữ liệu người hành nghề và cơ sở khám, chữa bệnh; 100 ngày gắn với dữ liệu giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại. Theo đó, toàn bộ dữ liệu chưa định danh, chưa ký số hoặc bị lỗi đều phải xử lý dứt điểm nhằm bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung - thông suốt - đồng bộ”.

Song song đó, nền tảng liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đã đạt được những kết quả rất khả quan. Đến nay, 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn thành phố đã tích hợp tra cứu bằng căn cước công dân gắn chip. Việc liên thông dữ liệu giấy chứng sinh lên Cổng giám định BHYT cũng giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên thông như: đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tường Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết: Bệnh viện đang khẩn trương triển khai các giải pháp cần thiết để đến đầu năm 2027, triển khai hoàn toàn EMR, không sử dụng bệnh án giấy theo quy định của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, bệnh viện tích cực liên thông kết quả xét nghiệm với các đơn vị có cùng năng lực xét nghiệm để hạn chế tình trạng bệnh nhân phải làm xét nghiệm lại khi chuyển viện. Mặt khác, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám, chữa bệnh để hỗ trợ bác sĩ trong khâu chẩn đoán, giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực.