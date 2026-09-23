Bản tin quốc tế ngày 23/9/2026
Báo An Giang Online giới thiệu những thông tin quốc tế đáng chú ý ngày 23/9/2026: Iran tuyên bố có thể chế tạo tên lửa tầm xa mới; EU gia hạn trừng phạt Nga đến năm 2029; Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký thỏa thuận an ninh; Congo đối mặt đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng; Meta xử lý hơn 3,7 triệu tài khoản liên quan lừa đảo; Indonesia siết hàng nhập khẩu trái phép; Các nước khác biệt trong quản lý trí tuệ nhân tạo.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-ban-tin-quoc-te-ngay-23-9-2026-a497729.html