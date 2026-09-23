Bản tin quốc tế ngày 23/9/2026

Ngày đầu tiên của phiên tranh luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 ở New York (Mỹ), nhiều nhà lãnh đạo đã chỉ trích gay gắt hoạt động quân sự của Israel tại Dải Gaza và chính sách định cư tại các vùng lãnh thổ của Palestine tại Bờ Tây.