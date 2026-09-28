Cảnh sát bắt giữ người đàn ông lái mô tô nước trên đường phố Bangkok

Cảnh sát Thái Lan tại khu vực Makkasan ngày 27/9 bắt giữ và khởi tố một người đàn ông với cáo buộc gây mất trật tự sau khi người này lái mô tô nước trên đường New Phetchaburi đang ngập ở Bangkok.

Trước đó, một đoạn video được lan truyền rộng rãi trên Facebook cho thấy người đàn ông lái chiếc mô tô nước liên tục tăng tốc và thực hiện các cú cua gấp, tạo ra những con sóng tạt vào nhà dân.

Truyền thông địa phương xác nhận hành vi này đã khiến tài sản của một số người dân bị hư hại, nhưng không nêu cụ thể mức độ thiệt hại.

Người lái mô tô nước cũng đăng tải hình ảnh lên trang Facebook cá nhân kèm dòng chú thích "B K K D R I F T".

Trong quá trình thẩm vấn sơ bộ, người lái mô tô nước khai với cảnh sát rằng anh không nắm rõ các quy định an toàn giao thông. Anh cho biết đã được một người bạn nước ngoài khuyến khích thực hiện video này, vì những màn trình diễn tương tự ở nước ngoài thường giúp vực dậy tinh thần người dân khi họ đang đối mặt với tình trạng ngập lụt.

Cảnh sát dự kiến ​​sẽ đưa người này ra tòa vào ngày 28/9.

Ngày 26/9, chính phủ Thái Lan đã phải ban bố tình trạng thảm họa tại toàn bộ thủ đô Bangkok vì tình trạng ngập lụt do mưa lớn kéo dài. Chỉ trong 4 ngày từ 24/9 đến 27/9, một số khu vực ở Bangkok ghi nhận lượng mưa hơn 330 mm.

Cơ quan Quản lý đô thị Bangkok (BMA) cho biết, gần 4.900 người đã được sơ tán tới các nơi trú tạm, khoảng 52.000 hộ gia đình chịu ảnh hưởng.