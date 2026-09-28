Nga cảnh báo hậu quả nếu Nhật không rút các hệ thống tên lửa Mỹ sau tập trận

Theo hãng tin TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko ngày 28/9 tuyên bố Moscow không tin tưởng cam kết của Nhật Bản về việc rút các hệ thống tên lửa Mỹ sau khi kết thúc tập trận, cảnh báo động thái sẽ mang lại hậu quả cho Tokyo.

"Giới chức Nhật Bản cam kết với chúng tôi rằng họ sẽ rút các hệ thống tên lửa của Mỹ sau khi cuộc tập trận chung kết thúc. Đáng tiếc là chúng tôi không có nhiều niềm tin vào chính quyền Tokyo hiện tại. Vì vậy, chúng tôi đã cảnh báo rằng những hành động như vậy có thể phải hứng chịu phản ứng", ông Rudenko cho biết.

Hệ thống tên lửa HIMARS của Mỹ (bên phải) và hệ thống tên lửa Type 12 của Nhật Bản. Ảnh: Asahi

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9, quân đội Mỹ đã triển khai các hệ thống tên lửa tầm trung Typhon tại Kyushu, một trong 4 đảo chính của Nhật Bản. Ngoài Typhon, các hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS cũng được sử dụng trong các đợt tập trận này.

Trước đó, chính phủ Nga đã yêu cầu Nhật Bản rút các hệ thống Typhon khỏi lãnh thổ nước này. "Các cuộc tập trận có sự hiện diện của hệ thống Typhon đã đe dọa tới lợi ích và an ninh của Nga trong khu vực", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

Về phía Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi hồi tháng 6 khẳng định việc Mỹ đưa hệ thống Typhon tới căn cứ ở Kyushu "không đồng nghĩa với việc triển khai thường trực tại Nhật Bản".

Trong thời gian vừa qua, quân đội Mỹ đã liên tục đưa các hệ thống tên lửa hiện đại nhất tham gia huấn luyện chung với lực lượng phòng vệ Nhật Bản, song song với việc Tokyo triển khai các loại vũ khí có tầm bắn xa hơn của riêng nước này.