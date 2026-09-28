Nga giấu nhà máy sản xuất UAV dưới lòng đất?

Theo nhà phân tích tình báo nguồn mở Ukraine Dnipro Osint, khoảng 42.000 m2 không gian ngầm đã được xây dựng tại Alabuga để phục vụ hoạt động sản xuất các máy bay không người lái (UAV) tấn công Geran. Nhà phân tích này cho rằng việc đưa một phần hoạt động xuống lòng đất diễn ra sau những cuộc tập kích trước đó nhằm vào cơ sở Alabuga, đồng thời nhận định Nga đã nhanh chóng mở rộng hạ tầng ngầm tại đây.

Bản đồ này thể hiện vị trí của khu công nghiệp Alabuga ở Tatarstan. (Ảnh: DO)

Dnipro Osint xác định khu vực đang được xây dựng tại tọa độ 55.808719°N, 52.026664°E, bên trong Khu kinh tế đặc biệt Alabuga gần thành phố Yelabuga. Cơ sở này nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.200 km. Tuy nhiên, thông tin về công trình ngầm hiện chủ yếu xuất phát từ một nguồn phân tích nguồn mở duy nhất và chưa được xác nhận độc lập bằng một phân tích ảnh vệ tinh riêng biệt.

Alabuga ngày càng mở rộng

Alabuga là một trong những trung tâm sản xuất UAV quan trọng của Nga, trong đó có Geran-2, phiên bản do Nga sản xuất dựa trên thiết kế Shahed-136 của Iran. Các UAV loại này được lực lượng Nga sử dụng thường xuyên trong những cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Quy mô cơ sở Alabuga đã tăng đáng kể trong thời gian qua. Hình ảnh vệ tinh được Radio Liberty dẫn lại cho thấy khu vực này mở rộng thêm khoảng 340 ha từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026. Nhiều hạng mục mới xuất hiện, trong đó có nhà chứa máy bay, khu lưu trú dành cho lao động và một khu vực xây dựng rộng khoảng 450 ha ở phía nam đường cao tốc M-12.

Các nhà phân tích Ukraine ngày 14/9 cũng cho biết đã phát hiện thêm 5 nhà xưởng sản xuất ở phía nam khu vực, dựa trên hình ảnh vệ tinh tương tự do Dnipro Osint cung cấp.

Nga tăng cường bảo vệ nhà máy

Bên cạnh việc mở rộng cơ sở hạ tầng, Alabuga cũng được cho là đang tăng cường các biện pháp bảo vệ vật lý.

Hình ảnh vệ tinh chụp trong tháng 7 và tháng 8, được Spencer Faragasso thuộc Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) có trụ sở tại Mỹ, phân tích cho thấy một hệ thống tháp lưới hai vòng đang được xây dựng xung quanh các tòa nhà sản xuất của Alabuga.

Cấu trúc này được cho là nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các khu vực sản xuất trước các cuộc tấn công bằng UAV hoặc tên lửa. Việc kết hợp nhiều lớp bảo vệ có thể khiến đối phương khó tiếp cận trực tiếp các nhà xưởng và làm tăng chi phí cho những cuộc tập kích trong tương lai.

Theo Dnipro Osint, 3 thay đổi gồm xây dựng cơ sở ngầm, phân tán các nhà máy sản xuất và tăng cường hệ thống phòng thủ đang khiến Alabuga trở thành mục tiêu khó tấn công hơn. Nếu được triển khai trên quy mô lớn, mô hình này có thể giúp Nga giảm nguy cơ toàn bộ năng lực sản xuất UAV bị tê liệt chỉ sau một đợt tập kích.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine ngày càng hướng sâu vào lãnh thổ Nga, việc bảo vệ năng lực sản xuất Geran-2 trở thành một vấn đề quan trọng đối với Moscow. Việc mở rộng cơ sở, phân tán dây chuyền và xây dựng các công trình ngầm, nếu được xác nhận, cho thấy Nga đang tìm cách khiến các cơ sở sản xuất UAV khó bị vô hiệu hóa hơn.