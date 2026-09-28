Ảnh ấn tượng: Mỹ-Trung phát tín hiệu hòa dịu, Ukraine tìm đường tới hòa đàm, Giáo hoàng Leo XIV trở lại Pháp gần hai thập kỷ

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi theo dõi màn trình diễn quân sự tại Nhà Trắng. Tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Nhà Trắng ngày 24/9, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đều phát tín hiệu mong muốn duy trì quan hệ ổn định, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh tiếp tục cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, công nghệ đến trí tuệ nhân tạo (AI). Cụ thể, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi hai nước tăng cường hợp tác, quản lý bất đồng và tránh để cạnh tranh dẫn tới đối đầu, cảnh báo về nguy cơ rơi vào “bẫy Thucydides” - khái niệm chỉ nguy cơ xung đột khi một cường quốc đang trỗi dậy thách thức vị thế của một cường quốc đã xác lập. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết, hai bên sẽ tập trung thảo luận về thương mại, an ninh, công nghệ và AI, đồng thời nhấn mạnh những quyết định được đưa ra có thể tác động tới quan hệ Mỹ-Trung Quốc trong nhiều thập kỷ tới. (Nguồn: The Guardian)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ở New York ngày 23/9. Sau cuộc gặp kéo dài khoảng 40 phút với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York ngày 22/9, Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine sẵn sàng tham gia bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào với Moscow nhằm vào các cơ sở năng lượng. Hai bên cũng trao đổi về những nỗ lực chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine một lần nữa khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp ba bên có sự tham dự của Tổng thống Trump, đồng thời hy vọng, Washington có thể đưa Moscow trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho hay chưa nhận thấy dấu hiệu cho thấy Nga sẵn sàng đối thoại. (Nguồn: CNN)

Giáo hoàng Leo XIV vẫy chào người dân khi đến Stade de France ở Saint-Denis, gần Paris, ngày 25/9. Giáo hoàng Leo XIV bắt đầu chuyến thăm Pháp ngày 25/9, đánh dấu chuyến thăm của một giáo hoàng tới quốc gia này sau 18 năm. Chương trình tập trung vào AI, giới trẻ và hòa bình tại châu Âu, trong đó Giáo hoàng sẽ tới trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) để phát biểu về những thách thức do AI đặt ra. Tối 25/9, Giáo hoàng Leo XIV chủ trì buổi cầu nguyện với khoảng 80.000 thanh niên tại Stade de France, trước khi tới Lourdes để tiếp tục các hoạt động tôn giáo. Chuyến thăm kết thúc tại Metz ngày 28/9 với cuộc gặp liên tôn và sự kiện mang chủ đề “Về cội nguồn châu Âu vì hòa bình và thống nhất”. (Nguồn: Le Monde)

Phóng viên CNN Betsy Klein tác nghiệp tại khu vực làm việc bên ngoài Cánh Tây Nhà Trắng ngày 24/9, sau khi CNN được khôi phục quyền tiếp cận. Ngày 24/9, CNN, MS NOW và Politico được phép trở lại tác nghiệp tại Nhà Trắng sau khi Thẩm phán liên bang Timothy Kelly yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm thời khôi phục quyền tiếp cận cho ba cơ quan báo chí. Phán quyết được đưa ra sau khi các hãng truyền thông khởi kiện lệnh cấm được ban hành ngày 18/9. Thẩm phán Kelly nhận định, động thái thu hồi thẻ tác nghiệp của các phóng viên được thực hiện mà không bảo đảm đầy đủ quy trình pháp lý theo Hiến pháp. Dù quyền tiếp cận được khôi phục, CNN cho biết, các phóng viên của hãng và MS NOW vẫn không được tiếp cận khu vực đón tiếp tại Nhà Trắng để đưa tin về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: CNN)

Lực lượng quân sự Iran diễu hành trên đường phố Tehran ngày 18/9. Hàng trăm nghìn tình nguyện viên Iran ngày 18/9 tham gia cuộc diễu hành tại thủ đô Tehran, hưởng ứng chiến dịch “Janfaday-e Iran” do chính phủ phát động nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết và chuẩn bị lực lượng dự bị. Chính quyền Iran cho biết, hơn 600.000 người đã đăng ký tham gia các khóa huấn luyện quân sự ngắn hạn, trong khi truyền thông nhà nước ước tính hơn 300.000 người xuống đường. Cuộc diễu hành cũng là dịp Iran phô diễn năng lực quân sự với sự xuất hiện của pháo phòng không, súng máy và các máy bay không người lái (UAV). Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo, các tình nguyện viên sẽ được huấn luyện để tham gia “chiến dịch phòng thủ toàn diện”. (Nguồn: The Guardian)

Một người di cư Nam Sudan nhìn ra biển khi tàu cứu hộ Ocean Viking của SOS Méditerranée di chuyển về phía Marina di Carrara, Italy. Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), khoảng 60.000 người di cư và người tị nạn đã vượt Địa Trung Hải để tới châu Âu trong năm nay, giảm 39% so với khoảng 98.000 người cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, hành trình ngày càng nguy hiểm khi ít nhất 2.292 người thiệt mạng hoặc mất tích, cao hơn con số 1.999 người của năm ngoái. IOM kêu gọi mở rộng các con đường nhập cảnh hợp pháp vào châu Âu và tăng cường các chính sách nhằm giảm rủi ro trên các tuyến di cư. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các đảng cánh hữu tại châu Âu ngày càng gia tăng sức ép nhằm siết chặt chính sách kiểm soát biên giới. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí các quy định mới cho phép đưa người di cư trở về những quốc gia ngoài khối. (Nguồn: Sight Magazine)

Lực lượng cứu hộ dập lửa tại một trung tâm thương mại ở Zaporizhzhia, Ukraine, sau cuộc tập kích bằng UAV của Nga ngày 21/9. Các cuộc tập kích bằng UAV tiếp tục diễn ra trên lãnh thổ Ukraine và Nga. Cụ thể, lực lượng Nga tấn công thành phố Zaporizhzhia cùng nhiều khu vực khác của Ukraine, một ngày sau khi Kiev tiến hành đợt tập kích bằng hơn 1.000 UAV nhằm vào Nga. (Nguồn: WSLS 10)

Nước lũ bao phủ nhiều khu vực Sakura, tỉnh Chiba, Nhật Bản, sau những trận mưa lớn do bão Dujuan gây ra, ngày 22/9. Mưa lớn do bão Dujuan quét qua bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản đã gây sạt lở tại nhiều khu vực, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Khoảng 45.000 hộ gia đình tại các khu vực cũng bị ảnh hưởng rơi vào cảnh mất điện. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người mất tích và khắc phục hậu quả. Nhật Bản đang phải đối mặt với những hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng dồn dập. Trong đó, bão Dujuan là diễn biến mới nhất, gây mưa lớn và lũ lụt tại nhiều khu vực của nước này. Tại Chiba, tình trạng mưa lớn từng gây ngập diện rộng hồi tháng trước, ảnh hưởng hoạt động tại sân bay Narita và khiến hàng nghìn phương tiện bị hư hại. (Nguồn: Kyodo News)

Một người tham gia trình diễn múa lửa trong lễ hội mừng Thu phân tại đồi Stalo, thủ đô Vilnius, Lithuania, ngày 22/9. Người dân Vilnius và du khách tập trung tại đồi Stalo để đánh dấu thời điểm Thu phân, khi ngày và đêm có độ dài gần bằng nhau. Sau Thu phân, thời gian ban đêm tại Bắc bán cầu bắt đầu dài hơn ban ngày, báo hiệu mùa Thu đã chính thức bắt đầu theo Thiên văn học. Lễ hội năm nay mang tên “Doors”, do Trung tâm Văn hóa dân tộc Vilnius tổ chức tại công viên Kalnų. Chương trình gồm các tiết mục ca hát, thơ, múa và trình diễn lửa, cùng những tác phẩm điêu khắc được thắp sáng, tái hiện hành trình của Mặt trời khi mùa Đông dần đến. (Nguồn: LRT)

Các tình nguyện viên xếp những bông hoa thược dược tại quảng trường Centenary, Bradford, Anh, ngày 24/9, để tạo nên tác phẩm nghệ thuật Flower Carpet. Hơn 300.000 bông hoa thược dược được sử dụng để tạo nên tác phẩm rộng 29 m, lấy cảm hứng từ lịch sử ngành dệt may và cộng đồng địa phương Bradford. Đây là lần đầu tiên dự án Flower Carpet nổi tiếng quốc tế được tổ chức tại Anh. Flower Carpet được thực hiện thủ công ngay tại khuôn viên Tòa thị chính Bradford, kết hợp các họa tiết và biểu tượng gắn với di sản dệt may của thành phố. Sau khi sự kiện kết thúc, số hoa được sử dụng sẽ được ủ phân tại địa phương, tiếp tục vòng đời tự nhiên. (Nguồn: Bradford Culture Company)

(tổng hợp)