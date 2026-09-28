Bill Gates cảnh báo 'AI mất kiểm soát có thể cướp đi sinh mạng 1 tỷ người'

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình NBC, tỷ phú Bill Gates khẳng định việc để các công ty công nghệ tự điều chỉnh là hoàn toàn không đủ. Theo ông, sự tham gia của các chính trị gia và cơ quan pháp luật vào việc thiết lập các biện pháp bảo vệ và giám sát là yêu cầu mang tính bắt buộc. Dù việc tuân thủ các quy định này có thể làm phát sinh thêm chi phí vận hành cho ngành công nghệ, nhưng điều đó sẽ không làm chậm trễ đáng kể tiến trình phát triển chung.

Nhà từ thiện nổi tiếng thế giới đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng AI nếu rơi vào tay kẻ xấu sẽ đủ sức châm ngòi cho các sự kiện thảm khốc khiến một tỷ người thiệt mạng. Ông cho rằng trong lịch sử chưa từng xuất hiện loại vũ khí nào nguy hiểm như sự kết hợp giữa những đối tượng có mưu đồ xấu và các công cụ AI tối tân nhất.

Bên cạnh đó, Bill Gates nhận định việc dựa vào giải pháp thiết kế một chiếc "công tắc ngắt khẩn cấp" để tắt nguồn AI khi cần là không thực tế. Ông phân tích rằng AI hiện chưa tiến tới mức độ có thể tự động chiếm quyền điều khiển hệ thống máy tính khiến con người không thể tắt nguồn.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bill Gates công bố một bài luận dài gần 6.000 từ vào cuối tháng 8 nhằm cảnh báo về những mối nguy chí mạng quy mô lớn mà AI có thể gây ra cho nhân loại. Trước đó, các tên tuổi lớn trong giới công nghệ như Sam Altman và Elon Musk cũng từng kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển AI trước mối lo công nghệ này có thể thúc đẩy nguy cơ hủy diệt qua vũ khí sinh học hay chiến tranh hạt nhân.

Vào ngày 23/9, Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders cũng đã đề xuất dự luật nhằm tạm dừng việc phát triển AI nâng cao để thiết lập các rào chắn an toàn cần thiết.

Khép lại cuộc trò chuyện bằng một khoảnh khắc nhẹ nhàng, khi người dẫn chương trình hỏi liệu ông có khi nào chủ động tránh dùng AI hay không, Bill Gates bật cười chia sẻ rằng ông không bao giờ dùng nó cho các mối quan hệ đời tư. Ông cho biết bản thân may mắn có gia đình và bạn bè trọn vẹn nên không có nhu cầu trò chuyện tâm sự với AI, và hệ thống máy tính cũng hiểu ông là một người rất nghiêm túc.