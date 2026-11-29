Bảo đảm quyền con người là giá trị cốt lõi của tiến bộ xã hội, đồng thời là tiêu chí quan trọng khẳng định uy tín, vị thế của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn nỗ lực bảo vệ, thúc đẩy quyền con người và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, nhất là một số tổ chức quốc tế mang danh nhân quyền thiếu thiện chí vẫn cố tình tìm cách phủ nhận, đưa ra luận điệu sai trái, thiếu khách quan về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.