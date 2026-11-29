Tàu cá bị đứt neo được hỗ trợ lai dắt vào bờ

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 13 giờ ngày 29/11, bà Võ Thị Nhanh (sinh năm 1978, trú tại Tổ dân phố Bình Tân 4, phường La Gi) đến Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi trình báo về việc tàu cá mang số hiệu BTh 991XX TS của gia đình gặp sự cố trên biển.

Tàu cá BTh 991XX TS có công suất 215 CV, dài 15,25 m, hành nghề câu với 4 lao động, do ông Trần X. (SN 1980, phường La Gi) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Tàu xuất bến đi khai thác hải sản từ ngày 28/11.

Đến khoảng 7 giờ sáng 29/11, trong lúc neo đậu gần bờ để tránh gió, tàu bất ngờ bị đứt neo, trôi dạt và mắc cạn tại khu vực bờ biển thuộc Tổ dân phố Hồ Tôm, phường Phước Hội, cách cửa cảng La Gi khoảng 4 hải lý về hướng Nam.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, đến 15 giờ cùng ngày, chủ tàu đã liên hệ được tàu cá LĐ 840XX TS (công suất 245 CV, dài 13,3 m, hành nghề câu) đến ứng cứu, kéo tàu BTh 991XX TS thoát khỏi khu vực mắc cạn và lai dắt về cảng La Gi an toàn lúc 16 giờ.

Hỗ trợ lai dắt tàu vào bờ thành công

Hiện phương tiện đã được đưa lên ụ ghe Ba Bộ (Tổ dân phố Bình Tân 4, phường La Gi) để tiến hành kiểm tra, sửa chữa. Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Phước Lộc đã chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi tiếp tục bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình để kịp thời hỗ trợ ngư dân khắc phục hậu quả. Đồng thời cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng chức năng hỗ trợ phương tiện mắc cạn; động viên, thăm hỏi kịp thời đến gia đình chủ phương tiện.