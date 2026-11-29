Tập trung hoàn thành sớm tuyến đường rộng 20m tại xã Mỹ Đức
Ngay sau lễ khởi công vào giữa tháng 8/2026, Dự án Đường trục nối từ tỉnh lộ 424 đến đường trục phát triển Đại Nghĩa đã bước vào giai đoạn thi công khẩn trương. Với vai trò chủ đầu tư, xã Mỹ Đức vừa rốt ráo giải phóng mặt bằng, vừa đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị theo lộ trình rõ ràng, quyết tâm đưa công trình về đích đúng, thậm chí vượt tiến độ phê duyệt.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tap-trung-hoan-thanh-som-tuyen-duong-rong-20m-tai-xa-my-duc-246261129175243401.htm