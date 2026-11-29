Trước yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, bảo vệ môi trường không còn đơn thuần là nhiệm vụ xử lý ô nhiễm, mà đã trở thành một bộ phận quan trọng của bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh con người và phát triển bền vững. Tại Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, chuyển từ xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, quản trị rủi ro; đấu tranh quyết liệt với tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là an toàn thực phẩm, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.