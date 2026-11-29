Theo lãnh đạo xã Bảo Lâm 5, hai nạn nhân là anh em ruột, từ Phú Thọ vào Lâm Đồng làm thuê thu hái cà phê thì không may gặp tai nạn. Hiện, chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương đang kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí đưa thi thể hai nạn nhân về quê an táng.

Hai anh em ruột đi xe máy tử vong sau va chạm với xe đầu kéo.

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 29/11, xe đầu kéo biển số 47H-018.xx kéo theo rơ-moóc biển số 47RM-007.xx, do tài xế Trần Quang Thịnh (36 tuổi, trú phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 28 theo hướng từ xã Quảng Khê đi xã Bảo Lâm 5.

Khi xe đầu kéo chạy qua cầu 5 Lộc Bảo khoảng 300m (thuộc thôn B’Sar, xã Bảo Lâm 5) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy biển số 19AC-044.75 do anh V.A.C (32 tuổi) điều khiển chở theo anh trai là V.A.Ch (50 tuổi) đang chạy cùng chiều.

Hậu quả, cú va chạm mạnh khiến anh C bị cán tử vong tại hiện trường; ông Ch được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng đã tử vong tại Trung tâm Y tế khu vực Bảo Lâm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.