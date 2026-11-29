Từ ngày 1/12, mưa trên địa bàn thành phố được dự báo giảm nhanh.

Theo đó, từ chiều tối 29/11 đến hết ngày 30/11, TP. Huế tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa trong 24-48 giờ tới phổ biến 10-50mm, có nơi trên 70mm. Từ ngày 1/12, mưa trên địa bàn thành phố được dự báo giảm nhanh.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1. Đáng chú ý, mưa lớn có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá tại các khu vực đồi núi và ven những sông, suối nhỏ.

Các địa bàn có nguy cơ cần đề phòng gồm các xã: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô.

Trước diễn biến mưa còn kéo dài, người dân, nhất là tại các khu vực miền núi, vùng có địa hình dốc, ven sông suối cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết; đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Trong 24 giờ qua, trên địa bàn TP. Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa từ 15 giờ ngày 28/11 đến 15 giờ ngày 29/11 phổ biến 15-55mm; riêng khu vực đỉnh Bạch Mã ghi nhận 87mm.