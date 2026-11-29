Trụ SOS cứu hộ, cứu nạn trên đèo Khánh Lê hoạt động 24/7 có thể truyền hình ảnh về trung tâm cả khi không có sóng điện thoại.

Khi mưa lớn, đèo Khánh Lê thường có sạt lở đất đá, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trước yêu cầu cấp bách đó, Công an tỉnh đã nghiên cứu, lắp đặt 3 trụ liên lạc khẩn cấp hỗ trợ người dân, du khách.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, các trụ liên lạc khẩn cấp do Công an tỉnh Khánh Hòa thiết kế lắp đặt ở các vị trí xung yếu nhất trên đèo để hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn. Khi có tình huống khẩn cấp cần hỗ trợ, người tham gia giao thông chỉ cần bấm nút liên lạc SOS. Từ đây, mọi hình ảnh sẽ được truyền về trung tâm và có thể đàm thoại hai chiều.

Ngoài ra, hệ thống còn được trang bị đèn chớp và loa phóng thanh công suất lớn phát thông báo cảnh báo sạt lở, sương mù hoặc phân luồng giao thông từ xa. Toàn bộ hệ thống bằng năng lượng mặt trời, hoạt động xuyên suốt ngay cả khi mất điện hay mưa bão kéo dài.

Là người may mắn thoát nạn trong vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra cuối tháng 11/2025, ông Nguyễn Anh Tuấn, lái xe tải chia sẻ: Nếu như thời điểm đó có các thiết bị hỗ trợ cứu hộ cứu nạn này, việc liên lạc được kịp thời hơn. Đèo Khánh Lê thường có sương mù. Mùa mưa lũ còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá, khiến việc lưu thông luôn tiềm ẩn rủi ro. Việc lắp đặt các trụ liên lạc khẩn cấp giúp những lái xe thường xuyên qua lại tuyến đường này yên tâm hơn.

Trụ SOS cứu hộ, cứu nạn trên đèo Khánh Lê giúp người tham gia giao thông có thể liên lạc khẩn cấp.

Thường xuyên di chuyển qua tuyến đèo này, anh Đặng Anh Tuấn, người dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, khu vực đỉnh Hòn Giao quanh năm có sương mù, mưa nhiều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào mùa mưa lũ. Trước đây, khi xảy ra sự cố tại những khu vực mất sóng điện thoại, người dân, du khách thường gặp khó khăn trong việc liên hệ lực lượng chức năng. Vì vậy, việc lắp đặt các trụ liên lạc khẩn cấp sẽ giúp người tham gia giao thông chủ động hơn khi cần hỗ trợ khi lưu thông qua cung đường này.

Đèo Khánh Lê dài gần 30 km là huyết mạch giao thông kết nối tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng. Tại đây tồn tại một số khó khăn rất lớn như: địa hình đồi núi, dốc quanh co, thường xuyên có sương mù dày đặc, nguy cơ sạt lở đất đá cao và đặc biệt có nhiều vùng “lõm” sóng viễn thông.

Hiện tại, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao 3 trụ liên lạc khẩn cấp cho UBND xã Nam Khánh Vĩnh quản lý, sử dụng. Sau giai đoạn thí điểm, mô hình này sẽ được đánh giá toàn diện hiệu quả để xây dựng phương án đầu tư lắp đặt thêm 12 trụ tại các điểm trọng yếu.

Để phát huy tối đa hiệu quả của các trụ cứu hộ, cứu nạn trong thực tiễn, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa lưu ý: Công an tỉnh duy trì kết nối kỹ thuật, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin cho hệ thống hoạt động thông suốt 24/24h.

Công an xã Nam Khánh Vĩnh bố trí cán bộ trực ban giám sát hệ thống, tuyệt đối không để bỏ lọt hay chậm trễ tín hiệu cầu cứu của người dân. Khi có sự cố sương mù dày đặc, sạt lở hoặc tai nạn, phải chủ động phát thanh cảnh báo từ xa để ngăn ngừa tai nạn thứ cấp.

Trụ SOS cứu hộ, cứu nạn trên đèo Khánh Lê được lắp đặt ở vị trí xung yếu.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Sở Xây dựng kịp thời huy động máy móc, phương tiện khắc phục sạt lở, giải tỏa ách tắc ngay khi nhận được cảnh báo từ hệ thống. Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường chất lượng phủ sóng di động 4G/5G tại các khu vực “lõm” sóng trên đèo Khánh Lê, đảm bảo nhu cầu thông tin liên lạc của người dân.