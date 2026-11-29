Ngày 28/11/2026, tại địa bàn xã Văn Bàn, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lào Cai) phát hiện xe ô tô kinh doanh vận tải do anh M.A.T. (sinh năm 1997, trú tại xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai) điều khiển chở hàng hóa vượt quá kích thước bao ngoài cho phép của xe.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe. Với hành vi vi phạm trên, lái xe bị phạt 700.000 đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện (là tổ chức) về hành vi giao phương tiện cho người điều khiển thực hiện hành vi vi phạm nêu trên, với mức phạt tiền 10 triệu đồng.

Hình ảnh phương tiện và các hành vi vi phạm được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát.

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, việc chở hàng vượt quá kích thước bao ngoài của phương tiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt khi di chuyển trên các tuyến đường có địa hình phức tạp, đông phương tiện qua lại.

Để bảo đảm an toàn, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm quy định về xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa; không chở hàng vượt quá kích thước cho phép, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.