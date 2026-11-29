Công an xã Hòa Thịnh hỗ trợ đưa cụ bà Nguyễn Thị Hiệp đến Bệnh viện đa khoa Phú Yên điều trị. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Ngày 29/11, cụ bà Nguyễn Thị Hiệp 82 tuổi, trú tại thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đột ngột lên cơn đau dữ dội do tiền sử tai biến và bệnh nền, trong tình trạng nguy cấp nhưng gia đình không thể đưa cụ đến bệnh viện vì đường giao thông trong khu vực này đã bị nước lũ từ dãy núi Hòn Ông đổ xuống, bao vây, tạo thành dòng chảy xiết.

Công an xã Hòa Thịnh trưng dụng máy cày dân sinh nhanh chóng tiếp cận và đưa cụ bà Nguyễn Thị Hiệp đi cấp cứu kịp thời. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Nhận được tin báo đề nghị trợ giúp khẩn cấp từ gia đình cụ bà, Ban Chỉ huy Công an xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk lập tức phân công một tổ công tác, trưng dụng máy cày dân sinh nhanh chóng tiếp cận khu vực.

Sau gần một giờ vượt hơn 2km trong vùng ngập lũ, Công an xã Hòa Thịnh đã hỗ trợ đưa cụ bà Nguyễn Thị Hiệp đến Bệnh viện đa khoa Phú Yên cấp cứu.

Nhờ hỗ trợ kịp thời, đến nay cụ bà Nguyễn Thị Hiệp đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên.