Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 29 và ngày 30/11, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ. Bắc Bộ tương đối ổn định với trời rét về đêm và sáng, trong khi khu vực từ Huế đến phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn mưa lớn. Nam Bộ và một số nơi ở Tây Nguyên tiếp tục có mưa rào, dông rải rác.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.

Trung Bộ còn mưa lớn đến sáng 30/11

Tâm điểm thời tiết trong đêm nay và ngày mai vẫn là khu vực Trung Bộ. Bản tin cập nhật lúc 15h30 ngày 29/11 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối 29/11 đến sáng 30/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ xuất hiện mưa với cường độ trên 60mm trong 3 giờ.

Từ chiều 30/11, mưa lớn tại khu vực này có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, trong thời gian còn mưa, người dân cần đề phòng ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Tại khu vực Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc gồm Thanh Hóa - Nghệ An có mưa vài nơi, trong khi phía Nam nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Riêng TP Huế trong đêm và sáng 30/11 còn có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, cao nhất 23-26 độ.

Bắc Bộ rét về đêm và sáng, ngày có nắng

Trái ngược với Trung Bộ, thời tiết Bắc Bộ ngày mai tương đối ổn định. Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, sau đó trời hửng nắng.

Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ; Đông Bắc Bộ 17-20 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Ban ngày nhiệt độ cao nhất phổ biến 23-27 độ. Đêm và sáng trời rét.

Tại Hà Nội, đêm nay và ngày mai có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 24-26 độ. Trời rét về đêm và sáng.

Tây Nguyên, Nam Bộ còn mưa dông

Tại Tây Nguyên, đêm 29/11 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày 30/11 mưa giảm hơn, chủ yếu xuất hiện vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ trong đêm nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sang ngày mai, mưa giảm về diện nhưng vẫn có thể xuất hiện ở một số nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ; riêng TP Hồ Chí Minh khoảng 32-34 độ. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 30/11 có gì đáng chú ý?

Mưa lớn ở Trung Bộ là diễn biến cần đặc biệt lưu ý trong đêm nay và sáng mai. Mưa tại TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng rất to, sau đó giảm dần từ chiều 30/11.

Trong khi đó, Bắc Bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết rét về đêm và sáng, trưa chiều có nắng, tạo sự tương phản rõ với khu vực miền Trung đang có mưa lớn. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.