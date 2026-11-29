Theo công điện, để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả và giảm thiểu thiệt hại do các vụ hỏa hoạn, cháy, nổ gây ra, bảo đảm an toàn đơn vị và địa bàn đóng quân, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp về an toàn phòng chống cháy, nổ; kiểm tra triệt tiêu các nguy cơ cháy, nổ tại các kho, trạm, xưởng, nhà tập thể, nhà công vụ.

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống cháy, nổ; tổ chức huấn luyện, diễn tập nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng chống cháy, nổ cho quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động... Kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm nghiêm túc những tồn tại, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nếu để xảy ra cháy, nổ.

Bộ đội Phòng không - Không quân thực hành phương án chữa cháy cho khí tài. Ảnh minh họa: ĐỨC HIẾU

Duy trì nghiêm chế độ ứng trực 24/24 giờ. Kiểm tra, rà soát, điều chỉnh các kế hoạch, phương án phòng chống cháy, nổ và cứu hộ, cứu nạn sát với yêu cầu thực tế của đơn vị, địa phương. Các đơn vị tăng cường tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện các nguy cơ về cháy, nổ từ sớm, từ xa; xác định nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy, nổ là nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu nếu để xảy ra cháy, nổ thuộc phạm vi đơn vị, địa bàn được giao.

Các quân khu chỉ đạo bộ CHQS các tỉnh, thành phố phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ cơ quan thường trực về phòng thủ dân sự của tỉnh, chủ động tham mưu, kịp thời đề xuất điều động, sử dụng lực lượng, phương tiện ứng phó và khắc phục cháy, nổ.