Từ xử lý vi phạm đến chủ động bảo đảm an ninh môi trường

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (29/11/2006 - 29/11/2026) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất. Sự kiện không chỉ đánh dấu chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng chuyên trách, mà còn đặt ra yêu cầu mới đối với công tác bảo vệ môi trường trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển với những mục tiêu và đòi hỏi cao hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quyết định thành lập lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cách đây 20 năm là chủ trương đúng đắn, kịp thời, thể hiện tầm nhìn xa của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương những đóng góp tích cực, hiệu quả của lực lượng trong suốt chặng đường vừa qua.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tại Đại hội XIV của Đảng, lần đầu tiên bảo vệ môi trường được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế, xã hội trong cấu trúc trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia. Đây là bước chuyển quan trọng về nhận thức, thể hiện yêu cầu phát triển không thể đánh đổi môi trường, sức khỏe và chất lượng sống của nhân dân lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Từ tư duy đó, công tác bảo đảm an ninh môi trường cũng phải được nhìn nhận ở tầm rộng hơn. Những hành vi gây ô nhiễm, khai thác trái phép tài nguyên, xâm hại rừng, đa dạng sinh học hay vi phạm an toàn thực phẩm không chỉ gây thiệt hại trước mắt mà còn có thể tạo ra những hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe cộng đồng, sinh kế người dân, an ninh nguồn nước và các nguồn lực phát triển quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Cảnh sát môi trường đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác, chuyển từ xử lý vụ việc sang phòng ngừa, chủ động tham mưu quản trị rủi ro, nâng cao năng lực và sức chống chịu. Tinh thần được đặt ra là phòng ngừa phải là chính; không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường mới là kết quả tốt nhất.

Để thực hiện yêu cầu này, lực lượng cần nâng cao chất lượng nắm tình hình, tăng cường phối hợp, kết nối, liên thông và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu nhằm nhận diện, đánh giá, dự báo nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn từ sớm, từ xa. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, kịch bản ứng phó, không để những nguy cơ nhỏ tích tụ thành sự cố môi trường nghiêm trọng.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đưa phương châm phòng ngừa từ sớm, xử lý từ gốc trở thành phương châm hành động của toàn lực lượng; chủ động tham mưu giải quyết triệt để những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

Đây cũng là yêu cầu chuyển biến căn bản trong phương thức thực thi pháp luật: không chỉ phát hiện, xử lý hành vi vi phạm khi hậu quả đã xảy ra, mà phải nhận diện được nguy cơ, kiểm soát chặt chẽ những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới manh nha.

20 năm đấu tranh với hơn 318.000 vụ vi phạm

Nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành, những kết quả đạt được cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong bảo đảm an ninh, trật tự trên lĩnh vực môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Theo Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05), ngày 29/11/2006, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 1899 thành lập Cục Cảnh sát môi trường, đánh dấu sự ra đời của lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong Công an nhân dân.

Thời điểm mới thành lập, Cục chỉ có 38 cán bộ, chiến sĩ với 4 đơn vị trực thuộc. Cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn; hành lang pháp lý và kinh nghiệm đấu tranh trên một lĩnh vực công tác mới cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Từ lực lượng ban đầu còn mỏng, qua 20 năm, Cảnh sát môi trường từng bước được triển khai tại công an các địa phương, tổ chức bộ máy được kiện toàn, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền ngày càng hoàn thiện, năng lực nghiệp vụ không ngừng được nâng cao.

Những con số thống kê phản ánh rõ quy mô và kết quả đấu tranh của lực lượng. Trong 20 năm, toàn lực lượng đã phát hiện hơn 318.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm; khởi tố hoặc đề nghị khởi tố gần 6.000 vụ với hơn 8.800 bị can; xử phạt vi phạm hành chính hơn 259.000 vụ, tổng số tiền gần 3.000 tỷ đồng.

Các lĩnh vực đấu tranh nổi bật tập trung vào vi phạm về chất thải, sai phạm trong quan trắc môi trường, khai thác trái phép tài nguyên, xâm hại rừng và đa dạng sinh học, sản xuất, kinh doanh lương thực, thực phẩm giả.

Đằng sau những con số đó là quá trình đấu tranh với nhiều phương thức, thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp, có những hành vi được che giấu dưới hình thức hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp. Điều này đòi hỏi lực lượng chức năng không chỉ nắm vững pháp luật mà còn phải có chuyên môn sâu, khả năng nhận diện vi phạm và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý chuyên ngành.

Không chỉ tập trung phát hiện, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát môi trường còn tham gia tích cực vào quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, lực lượng đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an báo cáo Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 15 ngày 15/10 về bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh môi trường.

Những kết quả sau 20 năm là nền tảng để lực lượng tiếp tục phát triển, nhưng cũng cho thấy yêu cầu không thể dừng lại ở những thành tích đã đạt được. Khi các thách thức môi trường ngày càng đa dạng, liên ngành và có khả năng vượt qua ranh giới địa phương, phương thức đấu tranh cũng phải thay đổi tương ứng.

Đấu tranh quyết liệt, lấy cuộc sống nhân dân làm thước đo

Một trong những yêu cầu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh là triển khai hiệu quả tư duy an ninh kiến tạo trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; đưa bảo vệ môi trường trở thành nguồn lực phát triển kinh tế mới.

Theo đó, phòng, chống vi phạm về đa dạng sinh học phải gắn với tái tạo, phục hồi hệ sinh thái; đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên phải hướng đến bảo đảm nguồn tài nguyên bền vững, tự chủ về nguyên liệu sản xuất.

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, yêu cầu không chỉ dừng lại ở bảo vệ sức khỏe, đời sống nhân dân mà còn phải góp phần nâng cao giá trị, uy tín của các sản phẩm nông sản, thủy sản và thực phẩm Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng C05.

Đây là định hướng có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh an toàn thực phẩm liên quan trực tiếp đến từng bữa ăn, sức khỏe của mỗi người dân, đồng thời tác động đến năng lực cạnh tranh và uy tín hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thực tế, hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, sử dụng nguyên liệu không bảo đảm chất lượng, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm có thể gây ra hậu quả trực tiếp và lâu dài đối với cộng đồng. Không chỉ người tiêu dùng chịu thiệt hại, những doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng bị ảnh hưởng khi thị trường bị xâm nhập bởi hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

Bởi vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung phát hiện, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Toàn lực lượng phải dốc toàn tâm, toàn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật. Kiên quyết đấu tranh với các hành vi gây ô nhiễm nghiêm trọng, khai thác tài nguyên trái phép, xâm hại rừng và đa dạng sinh học, vi phạm trong quản lý, xử lý chất thải cũng như tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, hiệu quả công tác phải được đo bằng khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và cuộc sống của nhân dân, chứ không chỉ bằng số vụ việc được phát hiện hay số tiền xử phạt.

Cùng với nhiệm vụ trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu lực lượng chủ động tham gia hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và các hoạt động hợp tác khác; phấn đấu vươn lên dẫn dắt ở một số vấn đề phù hợp với khả năng, điều kiện của Việt Nam, nhất là những vấn đề liên quan đến Tiểu vùng sông Mê Kông.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trước năm 2030. Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, nghiệp vụ sắc bén, am hiểu pháp luật, kỷ luật nghiêm minh, có tinh thần phục vụ nhân dân và làm chủ khoa học, công nghệ.

Hai mươi năm hình thành và phát triển là dấu mốc quan trọng, nhưng cũng mở ra một giai đoạn với yêu cầu cao hơn đối với lực lượng Cảnh sát môi trường. Từ tư duy xử lý sang chủ động phòng ngừa, từ phát hiện vi phạm sang quản trị rủi ro, từ bảo vệ môi trường đơn thuần sang bảo đảm an ninh môi trường và kiến tạo nguồn lực phát triển, những chuyển biến đó cần được cụ thể hóa bằng hành động và hiệu quả thực tiễn.

Đấu tranh với tội phạm về môi trường vì thế không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng chuyên trách, mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Kiên quyết xử lý mọi hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời chủ động ngăn ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa chính là yêu cầu để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân và giữ gìn nền tảng phát triển bền vững của đất nước.