Các đơn vị chức năng đang khẩn trương thi công sửa chữa điểm sạt lở đường sắt qua xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai

Sáng 29.11, các đơn vị chức năng đã khẩn trương thi công sửa chữa điểm sạt lở đường sắt qua xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết, ngay sau khi phát hiện sự cố, đơn vị đã huy động 30 người đến hiện trường triển khai khắc phục. Trong sáng nay, lực lượng tiếp tục được tăng cường thêm hơn 30 người cùng phương tiện, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa.

“Dự kiến công tác khắc phục sẽ hoàn thành để nối lại hoạt động chạy tàu qua khu vực vào 18h ngày 29.11”, đại diện Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết thêm.

Trước đó, mưa lớn kéo dài trong chiều 28.11 đã gây sạt lở tại một cầu đường sắt trên tuyến Bắc - Nam, đoạn giáp ranh giữa thôn Tân Vinh và Hiển Đông, xã Canh Vinh. Sự cố khiến khoảng cách từ đường ray đến mặt nước bên dưới lên tới hơn 2m.

Theo Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh, dự kiến công tác khắc phục sẽ hoàn thành để nối lại hoạt động chạy tàu qua khu vực vào 18h ngày 29.11

Vị trí sạt lở có chiều ngang khoảng 10m, nền đường bị nước lũ cuốn trôi, ảnh hưởng đến hoạt động chạy tàu trên tuyến Bắc - Nam.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Canh Vinh đã kiểm tra tình hình thực tế và thông báo đến đơn vị quản lý tuyến đường là Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh (tỉnh Khánh Hòa).

Ngay trong chiều cùng ngày, công ty này đã đến hiện trường kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và ứng phó sự cố.