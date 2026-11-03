Bắn hạ Chích chòe

Newcastle tiếp đón Everton tại St James’ Park ngay sau thất bại trước đối thủ này trong trận đấu giành vé tứ kết Carabao Cup 2026/27. Do vậy, “Chích chòe” sẽ phải chịu sức ép cực lớn trước màn tái đấu tại Premier League. Tuy vậy, Newcastle có cơ sở để kỳ vọng vào một màn đáp trả khi trở lại sân nhà. Bởi tại Premier League, sau chuỗi 3 trận không thắng, Newcastle đã đánh bại Crystal Palace 2-0, đó chính là kết quả quan trọng đối với HLV Matthias Jaissle, người đang tìm cách giúp “Chích chòe” duy trì sự ổn định sau giai đoạn thi đấu thất thường. Gặp lại đối thủ vừa đánh bại mình, Newcastle cần kiểm soát khu vực trung tuyến tốt hơn, tránh để đối thủ dễ dàng đoạt bóng rồi tổ chức phản công. Đồng thời chờ đợi Harvey Barnes và Anthony Elanga tạo ra những khác biệt từ tốc độ, để chuyển ưu thế sân nhà thành bàn thắng. Tuy nhiên, điều người hâm mộ “Chích chòe” mong đợi đã không xảy ra, vì hàng công quá yếu kém. Và kết cục là Newcastle phải nhận thất bại thứ 2 liên tiếp trước Everton trong vòng 3 ngày.

Về phía Everton, chiến thắng 3-1 trước Newcastle là cú hích đáng kể sau hai thất bại liên tiếp tại Premier League với cùng tỷ số 0-2 trước Chelsea và Arsenal. Trước giai đoạn sa sút đó, đội bóng của Moyes từng có chuỗi tám trận bất bại trên mọi đấu trường. Trận thắng Newcastle ở Carabao Cup cho thấy đội bóng vùng Merseyside dưới thời Moyes có khả năng chơi thực dụng, tận dụng tốt sai lầm của đối thủ và duy trì sự chắc chắn khi cần để bảo vệ thành quả cuối cùng. Tuy nhiên, Everton vẫn cần cải thiện hiệu suất ghi bàn tại Premier League, nơi họ mới có tám bàn sau 9 vòng đấu đầu tiên - một con số quá khiêm tốn. Trong màn đối đầu rạng sáng 3/11, Everton nắm ưu thế tâm lý sau chiến thắng trực tiếp vừa qua, đồng thời trước một Newcastle vẫn đang loay hoay định hình lối chơi, có thể Everton sẽ làm nên chuyện trong chuyến hành quân tới St James’ Park. Và thực sự các học trò của HLV David Moyes đã làm tốt hơn những gì ông mong đợi, khi giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp trước Newcastle.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, với lợi thế sân nhà, Newcastle đã tràn qua phần sân của Everton, nhằm đè bẹp ý chí kháng cự của đội khách. Trong hiệp 1, "Chích chòe" kiểm soát trận đấu tốt hơn, nhưng hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đội khách vì hàng công quá kém cỏi. Bước sang hiệp 2, Everton lấy lại thế trận, và đến phút 49, tận dụng sự sơ hở của hàng phòng ngự Newcastle, Everton đã có bàn thắng mở tỉ số. Từ tình huống đá phạt, Tyrique George thoát xuống dứt điểm, thủ môn Hornicek cản phá bóng không tốt, tạo điều kiện cho Thierno Barry đá bồi cận thành tung lưới “Chích chòe”. Thời gian còn lại của trận đấu rất nhiều, nhưng trong một ngày hàng công của Newcastle thiếu ý tưởng và dứt điểm quá tệ, “Chích chòe” đành nhìn đội khách lấy trọn 3 điểm, khi rời sân St James’ Park.