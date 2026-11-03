Mức giá để MU có được Alejandro Balde

MU có cơ hội chiêu mộ Balde.

Tờ Sport tiết lộ Barcelona sẵn sàng xem xét lời đề nghị trị giá 40 triệu euro cho Balde. Ban lãnh đạo tin rằng độ tuổi còn trẻ của Balde cùng nhu cầu lớn trên thị trường dành cho các hậu vệ trái sẽ giúp họ nhận được mức phí chuyển nhượng đáng kể.

Ưu tiên của Barcelona là bán đứt hậu vệ người Tây Ban Nha ngay trong tháng 1/2027. Trong trường hợp chưa tìm được đối tác phù hợp, Barca có thể chấp nhận để cầu thủ ra đi theo dạng cho mượn, kèm điều khoản bắt buộc mua đứt.

Động thái trên xuất phát từ nhu cầu củng cố nguồn lực tài chính của Barcelona. Đội bóng muốn tạo thêm ngân sách để phục vụ kế hoạch tăng cường lực lượng trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Quyết định của Barcelona là cơ hội để MU tăng cường vị trí hậu vệ trái ở ngay tháng 1/2027. Theo ESPN, đội chủ sân Old Trafford từng theo dõi sát tình hình của Balde và tìm hiểu khả năng chiêu mộ cầu thủ này từ mùa hè 2026.

Màn trình diễn chưa như kỳ vọng của Luke Shaw và Diogo Dalot ở cánh trái buộc ban lãnh đạo MU phải cân nhắc tăng cường vị trí này. Với sức trẻ, Balde được kỳ vọng sẽ lập tức có suất đá chính nếu cập bến sân Old Trafford.

Balde từng từ chối cơ hội sang chơi cho MU trong mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, tình thế đã thay đổi khi Barcelona muốn bán hậu vệ này để tái đầu tư vào thương vụ khác.

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