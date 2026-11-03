Cao Bằng giành 2 huy chương bạc tại Giải Khiêu vũ, dân vũ thể thao và võ cổ truyền quần chúng quốc gia

Đoàn Cao Bằng tham dự giải giành 2 huy chương bạc, xếp hạng 5 toàn đoàn.

Tiết mục của đoàn Cao Bằng giành huy chương bạc, nội dung dân vũ thể thao truyền thống, nhóm tuổi I (từ 8 - 13 tuổi), Giải Khiêu vũ, dân vũ thể thao và võ cổ truyền quần chúng quốc gia năm 2026.

Giải quy tụ 33 đơn vị đến từ 13 tỉnh, thành phố trên cả nước, với gần 600 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia tranh tài ở ba môn: khiêu vũ, dân vũ thể thao và võ cổ truyền. Chia các bảng thi theo môn thi và độ tuổi với gần 100 lượt đấu.

Ban tổ chức chấm thi theo thang điểm 100 với các tiêu chí về chuyên môn, nghệ thuật sáng tạo, trang phục, sự đồng đều - thần thái, số lượng thành viên.

Đoàn Cao Bằng nhận giải 5 toàn đoàn tại Giải Khiêu vũ, dân vũ thể thao và võ cổ truyền quần chúng quốc gia năm 2026.

Đoàn Cao Bằng tham dự giải với 13 vận động viên của Trung tâm Thể thao và Nghệ thuật tỉnh, giành 2 huy chương bạc ở 2 nội dung: dân vũ thể thao truyền thống và dân vũ thể thao hiện đại, nhóm tuổi I (từ 8 - 13 tuổi), xếp hạng 5 toàn đoàn. Tiết mục của đoàn được chọn là tiết mục xuất sắc công diễn tại đêm gala trao giải.

Giải đấu tạo cơ hội để các địa phương, câu lạc bộ trên cả nước giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chất lượng tập luyện và thi đấu; tiếp tục lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị võ cổ truyền Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển của phong trào khiêu vũ, dân vũ thể thao quần chúng.