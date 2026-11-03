Harry Kane sẵn sàng đánh đổi Quả bóng vàng để vô địch Champions League

Harry Kane đã chạm đến đỉnh cao danh vọng cá nhân khi giành Quả bóng vàng 2026, vượt qua những ứng viên hàng đầu như Kylian Mbappe và Lamine Yamal.

Tuy nhiên, tiền đạo 33 tuổi nhanh chóng khẳng định anh vẫn dành ưu tiên lớn nhất cho những danh hiệu tập thể, đặc biệt là chức vô địch Champions League cùng Bayern Munich.

Phát biểu tại Madrid trước thềm cuộc đối đầu quan trọng với Atletico Madrid ở đấu trường châu Âu, Kane chia sẻ về cảm xúc sau khi nhận giải thưởng cá nhân danh giá, đồng thời nhấn mạnh khát khao chinh phục những danh hiệu lớn cùng đội bóng Đức.

"Những danh hiệu tập thể là lý do chúng ta chơi bóng đá. Tinh thần đồng đội trong môn thể thao này thực sự rất quan trọng. Quả bóng vàng tuần trước là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi từng có trong cuộc đời và sự nghiệp. Tuy nhiên, được chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ với toàn đội, ăn mừng cùng câu lạc bộ và nâng cao chiếc cúp Champions League với Bayern sẽ là cảm giác tuyệt vời hơn nữa.

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Tất nhiên, Quả bóng vàng là một cột mốc quan trọng, đưa tôi lên một tầm cao mới. Nhưng bạn luôn muốn góp mặt trong những trận chung kết lớn như Champions League và trải nghiệm cảm xúc chiến thắng cùng các đồng đội. Tôi sẽ chọn Champions League, nhưng tôi có cơ hội giành cả hai danh hiệu. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra", Kane cho biết.

Tiền đạo người Anh cũng dành lời cảm ơn đến HLV Diego Simeone của Atletico Madrid sau khi nhà cầm quân người Argentina dành những lời khen ngợi đặc biệt cho anh. Simeone mô tả Kane là một cầu thủ xuất sắc, đồng thời là người có ảnh hưởng tích cực đến bóng đá.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Simeone, một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất thời đại này. Tôi rất tự hào khi nhận được lời khen từ một người như ông ấy. Giành Quả bóng vàng là thành tựu lớn đối với tôi. Tôi đã phải vượt qua nhiều thử thách trong sự nghiệp và từng có những người không tin rằng tôi có thể tiến xa đến vậy. Tuy nhiên, Simeone sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn cản tôi và đội bóng trong trận đấu ngày mai", Kane chia sẻ.

Bên cạnh mục tiêu chinh phục Champions League, Kane còn mang đến tin vui cho người hâm mộ Bayern Munich khi tiết lộ quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng đang đi đến những bước cuối cùng.

Tiền đạo này cho biết hai bên có thể hoàn tất thỏa thuận trong vài ngày tới, thay vì phải chờ thêm vài tuần. Hợp đồng hiện tại của Kane với Bayern dự kiến hết hạn vào mùa hè năm 2027.

Chuyến trở lại Madrid lần này cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Kane. Sân vận động Metropolitano chính là nơi anh từng nếm trải thất bại trong trận chung kết Champions League 2019, khi còn khoác áo Tottenham và để thua Liverpool.

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"Bạn có thể có những kỷ niệm đẹp hoặc không mấy vui vẻ tại một sân vận động. Hy vọng lần này chúng tôi sẽ tạo nên một ký ức đẹp. Tuần tới, tôi sẽ trở lại đây cùng đội tuyển Anh để gặp Tây Ban Nha. Hy vọng đến cuối năm, chúng tôi cũng sẽ có mặt tại đây trong trận chung kết Champions League".

Sau nhiều năm chờ đợi danh hiệu lớn ở cấp câu lạc bộ, Kane đang đứng trước cơ hội biến Quả bóng vàng 2026 thành một phần trong mùa giải đáng nhớ nhất sự nghiệp. Với tiền đạo người Anh, vinh quang cá nhân đã có, nhưng chiếc cúp Champions League cùng Bayern Munich mới là mục tiêu anh khao khát chinh phục.