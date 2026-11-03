Nhận định CAHN vs Kyoto, 19h15 ngày 3/11: Giữ điểm ở Hàng Đẫy?

Nhận định trước trận đấu

CAHN trở về từ Nghệ An với trận hòa 1-1 trước SLNA. Một điểm không phải kết quả như mong đợi, nhưng cũng không xóa đi cú hích mà thầy trò HLV Mano Polking vừa tạo được tại đấu trường châu lục: thắng Shanghai Port 3-2 ngay trên sân khách.

Sau ba lượt trận AFC Champions League Elite, CAHN có 3 điểm, xếp thứ 11. Kyoto Sanga đứng thứ sáu với 6 điểm. Tám đội dẫn đầu khu vực sẽ giành vé vào vòng 1/8, nên cuộc đối đầu tại Hàng Đẫy có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu đi tiếp của đội chủ nhà.

Chiến thắng ở Thượng Hải cho thấy CAHN có thể gây nguy hiểm bằng những pha chuyển trạng thái nhanh. Brayan Perea lập cú đúp, còn Leo Artur ghi bàn và góp dấu giày trong cả ba pha lập công. Màn trình diễn ấy giúp hai tiền đạo được chọn vào đội hình tiêu biểu lượt trận thứ ba.

Tuy nhiên, CAHN cần duy trì sự tập trung tốt hơn: trước khi thắng Shanghai Port, họ lần lượt thua Gamba Osaka 1-4 và Kashima Antlers 0-1. Kyoto sẽ là đối thủ Nhật Bản thứ ba mà đại diện V.League chạm trán tại giải.

Bài toán nhân sự có thể ảnh hưởng đến cách CAHN vận hành ở giữa sân. Stefan Mauk vắng mặt vì án treo giò sau khi nhận đủ ba thẻ vàng. Tiền đạo Alan Grafite vẫn cần được đánh giá thể lực sau chấn thương ở trận gặp Shanghai Port. HLV Polking cũng cho biết lịch thi đấu dày khiến đội chỉ có một buổi tập chuẩn bị sau chuyến làm khách trước SLNA.

Kyoto Sanga đứng thứ 14 tại J1 League với 13 điểm sau 13 trận, nhưng thứ hạng này chưa phản ánh đầy đủ phong độ gần đây của họ. Đội bóng Nhật Bản vừa thắng Shimizu S-Pulse 2-0 ở giải quốc nội, sau khi ngược dòng hạ Newcastle Jets 5-2 tại AFC Champions League Elite. Trước đó, Kyoto đánh bại Ratchaburi 1-0 ở đấu trường châu lục. Họ hiện có 6 điểm sau ba lượt trận.

Màn ngược dòng trước Newcastle Jets cho thấy Kyoto có thể tạo sức ép và tận dụng cơ hội với nhiều phương án ghi bàn: Marco Tulio lập cú đúp, còn Hisashi Appiah Tawiah, Alex Negueba và Rafael Elias cũng lập công.

CAHN cần hạn chế khoảng trống khi dâng cao, đồng thời khai thác tốc độ của Artur và Perea trong những pha phản công. Lợi thế Hàng Đẫy có thể giúp đội chủ nhà tạo thế trận cân bằng, nhưng những thiếu hụt nhân sự khiến việc giành trọn ba điểm không dễ dàng.

CAHN và Kyoto Sanga chưa từng chạm trán. Đây là lần đầu CAHN góp mặt tại AFC Champions League Elite, nên cuộc so tài ở Hàng Đẫy sẽ mở đầu lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Thông tin lực lượng

CAHN vắng tiền vệ Stefan Mauk do án treo giò sau khi nhận đủ ba thẻ vàng. Khả năng ra sân của Alan Grafite còn bỏ ngỏ sau chấn thương ở trận gặp Shanghai Port. Phía Kyoto Sanga chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý trước trận.

Đội hình dự kiến CAHN: Nguyễn Filip, Frans Putros, Adou Minh, Văn Hậu, Pendant Quang Vinh, Văn Đô, Damia Sabater, Stefan Mauk, Alan, Brayan Perea, Leo Artur. Kyoto: Halls, Tawiah, Weverton, Shichi, Yoon Sung Jun, Fukuoka, Joao Pedro, Sato, Everton Maceio, Marco Tulio, Rafael Elias. Dự đoán tỷ số: CAHN 1-1 Kyoto