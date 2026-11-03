Lịch thi đấu Giải Futsal Quốc tế Truyền hình Đồng Tháp lần thứ 10 năm 2026

Lịch thi đấu ngày 3-11 của Giải Futsal Quốc tế Truyền hình Đồng Tháp. Ảnh: THĐT

Lịch thi đấu ngày 4-11 của Giải Futsal Quốc tế Truyền hình Đồng Tháp. Ảnh: THĐT

Lịch thi đấu ngày 5-11 của Giải Futsal Quốc tế Truyền hình Đồng Tháp. Ảnh: THĐT

Lịch thi đấu ngày 6-11 và 7-11 của Giải Futsal Quốc tế Truyền hình Đồng Tháp. Ảnh: THĐT

Theo đó, 8 CLB chia thi đấu theo 2 bảng, mỗi bảng 4 đội, đấu vòng tròn bảng chọn 2 đội đầu mỗi bảng vào bán kết. Bảng A gồm các đội: Tor O Sot (Thái Lan), HT Friend FC Đồng Tháp, Lộc Vân Rice - BV Bank Sa Đéc, Thái Huy FC Vĩnh Long; Bảng B gồm các đội: Mai Công Đồng Tháp, Lucky FC (Campuchia), Trẻ TP. Hồ Chí Minh, Lix FC TP. Hồ Chí Minh.

Lượt trận mở màn của Bảng A vào lúc 8h là cuộc chạm trán giữa 2 đội HT Friend FC Đồng Tháp và Lộc Vân Rice - BV Bank Sa Đéc. Sau Lễ khai mạc, vào lúc 10h30 là trận thi đấu giữa Tor O Sot (Thái Lan) và HT Friend FC Đồng Tháp.

Còn ở Bảng B, trận thi đấu đầu tiên vào lúc 14h là cuộc đối đầu giữa Mai Công Đồng Tháp và Lix FC TP. Hồ Chí Minh. Trận thi đấu thứ 2 của Bảng B vào lúc 16h là cuộc chạm trán giữa Lucky FC (Campuchia) và Trẻ TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, tất cả các trận đấu được livestream trên kênh Fanpage Truyền hình Đồng Tháp và kênh Youtube Truyền hình Đồng Tháp và đăng tải thường xuyên trên báo Đồng Tháp điện tử.