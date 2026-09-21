Bám trường, giữ lớp, giữ những ước mơ

Điểm trường khu Vịn, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Bát Mọt, xã Bát Mọt.

Điểm trường khu Vịn cách trường chính gần 20km. Hiện điểm trường có 6 phòng học, 59 học sinh khối tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3 và 7 cán bộ, giáo viên, nhân viên nấu ăn. Việc duy trì điểm trường không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập mà còn góp phần bảo đảm an toàn, tạo sự yên tâm cho các gia đình.

Các em học sinh bắt đầu một ngày học mới tại điểm trường khu Vịn.

Trong những lớp học nhỏ, những gương mặt học sinh còn thơ ngây chăm chú nhìn lên bảng. Những trang vở được mở ra, những nét chữ còn vụng về và tiếng đọc bài lúc trầm, lúc bổng tạo nên một không gian học tập bình dị giữa núi rừng. Với các em, trường học không chỉ là nơi học chữ mà còn là nơi gặp gỡ bạn bè, được thầy cô quan tâm và khám phá những điều mới mẻ.

Học sinh điểm trường khu Vịn chăm chú viết bài trong giờ học.

Với em Vi Văn Tiến, học sinh lớp 2C, mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Em thích được gặp bạn bè, được thầy cô hướng dẫn và đặc biệt hào hứng với những giờ học tiếng Anh có hình ảnh, âm thanh sinh động. “Được học tiếng Anh có hình ảnh, âm thanh, em dễ hiểu và rất thích”, Tiến hồn nhiên chia sẻ.

Niềm vui giản dị của Vi Văn Tiến cũng là động lực để thầy cô nơi đây vượt những cung đường để mang con chữ đến với học sinh và tiếp tục tìm tòi, đổi mới cách dạy, làm sao để mỗi tiết học trở nên gần gũi, sinh động và phù hợp hơn với học sinh vùng biên.

Một giờ học tiếng Anh của học sinh tại điểm trường khu Vịn, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Bát Mọt.

Sau khi Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Bát Mọt được thành lập, thầy giáo Lê Trung Kiên, giáo viên môn Tiếng Anh được phân công dạy tại trường chính và điểm trường khu Vịn. Quãng đường di chuyển giữa hai điểm trường gần 20km. Với thầy Lê Trung Kiên, điều khiến anh trăn trở nhất không phải là quãng đường xa mà là làm sao để những học sinh nhỏ tuổi ở khu Vịn không cảm thấy mình đang học tập trong điều kiện thiếu thốn hơn so với các bạn ở nơi trường chính.

“Học sinh tại điểm trường đều là người dân tộc Thái, các em còn nhỏ, điều kiện tiếp cận với tiếng Anh còn hạn chế nên nếu chỉ dạy theo cách thông thường thì các em rất khó nhớ và khó phát âm. Vì vậy, tôi cố gắng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo các video, hình ảnh sinh động phục vụ giảng dạy. Khi nhìn thấy các em hào hứng, mạnh dạn đọc từ mới hay nhớ được một câu tiếng Anh, tôi thấy những công sức của mình đều có ý nghĩa”, thầy Kiên bộc bạch.

Không chỉ có thầy Kiên, nhiều giáo viên ở điểm trường khu Vịn cũng đã dành gần cả tuổi thanh xuân để gắn bó với học sinh nơi đây.

Gần 20 năm đứng lớp tại Trường Tiểu học Bát Mọt 2 (nay là điểm trường khu Vịn, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Bát Mọt), cô giáo Lữ Thị Tuyên hiểu hơn ai hết những khó khăn của học sinh vùng biên. Sau khi sáp nhập, cơ sở vật chất còn hạn chế, điều kiện học tập của các em còn nhiều thiếu thốn nhưng bằng tình yêu nghề và trách nhiệm của người giáo viên, cô Tuyên cùng đồng nghiệp vẫn kiên trì bám trường, bám lớp.

Cô giáo Lữ Thị Tuyên ở điểm trường khu Vịn tận tụy với học sinh vùng biên.

Theo cô Tuyên, học sinh ở điểm trường khu Vịn còn nhỏ, nhiều em lần đầu đến lớp vẫn còn rụt rè, chưa quen với môi trường học tập. Bởi vậy, bên cạnh việc dạy kiến thức, giáo viên còn phải kiên nhẫn hướng dẫn các em từng việc nhỏ, từ giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập đến cách giao tiếp, sinh hoạt cùng bạn bè.

Với cô, niềm vui của người giáo viên đôi khi rất giản dị. Đó là khi một học sinh vốn rụt rè bắt đầu giơ tay phát biểu, khi một em đọc được những dòng chữ đầu tiên hay khi các em đến lớp đều đặn với nụ cười trên môi. Những điều nhỏ bé ấy khiến cô và các đồng nghiệp thêm gắn bó với điểm trường, tiếp tục công việc của mình giữa bản làng vùng biên.

Hiện nay, điểm trường khu Vịn, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Bát Mọt vẫn chưa có khu vực nấu ăn bán trú nên việc tổ chức ăn, ở cho học sinh còn nhiều khó khăn. Trước mắt, xã Bát Mọt đã chỉ đạo nhà trường đầu tư trang thiết bị phục vụ nấu ăn bán trú, từng bước cải thiện điều kiện ăn, ở và sinh hoạt cho học sinh tại điểm trường.

Tuy nhiên, về lâu dài, theo thầy giáo Vi Hồng Thân, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Bát Mọt, phụ trách điểm trường khu Vịn: Thời gian tới, nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của ngành giáo dục và các cấp chính quyền, hỗ trợ nguồn kinh phí để sửa chữa, cải tạo một số phòng học tại điểm trường thành khu vực ăn bán trú. Đồng thời đầu tư, sửa chữa các hạng mục phụ trợ cần thiết, từng bước hoàn thiện điều kiện ăn, ở và sinh hoạt cho học sinh.

Mặc dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng những tiếng đọc bài của trẻ thơ vẫn vang lên giữa bản làng, những trang vở vẫn được mở ra, những bài học vẫn được tiếp nối. Và ở nơi ấy, những người thầy vẫn bám trường, những lớp học vẫn được giữ lại để những đứa trẻ vùng biên có thêm một điểm tựa trên hành trình đến với tri thức. Từ những lớp học nhỏ giữa núi rừng, những ước mơ tuổi thơ vẫn âm thầm được gieo mầm.