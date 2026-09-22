Thứ trưởng Phạm Minh Hà: Đổi mới đào tạo hàng hải, bám sát nhu cầu kinh tế biển

Chuyển từ định hướng sang kết quả cụ thể, đo lường đầu ra

Phát biểu tại Lễ Giao nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam sáng 22/9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà nhấn mạnh, năm học mới, trường phải tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Quyết định số 1901/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng trường thành trường trọng điểm quốc gia phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà đề nghị Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển đội ngũ, bám sát nhu cầu thị trường lao động và phát triển kinh tế biển.

Đây cũng là yêu cầu trực tiếp trong triển khai các Nghị quyết số 57-NQ/TW, 71-NQ/TW và số 20-NQ/TW, với nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là những yếu tố then chốt.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, năm qua, nhà trường đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: Được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc và Cờ thi đua của Bộ; có 20 chương trình đào tạo được kiểm định, trong đó 4 chương trình đạt chuẩn AUN-QA; nghiên cứu và hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng.

Biểu dương những kết quả mà tập thể nhà trường đã đạt được, Thứ trưởng lưu ý đội ngũ trình độ cao, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thu hút người học quốc tế cần phải tương xứng với yêu cầu của trường trọng điểm quốc gia. Năm học này, nhà trường phải chuyển từ định hướng sang kết quả cụ thể, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển và đo lường đầu ra.

Để đạt được kết quả đó, Thứ trưởng Phạm Minh Hà đề nghị trường tập trung đổi mới quản trị gắn với triển khai hiệu quả Quyết định số 1901/QĐ-TTg. Nhà trường phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quy chế nội bộ, bảo đảm tự chủ đi đôi với trách nhiệm giải trình, công khai và kỷ luật tài chính.

Tân sinh viên khóa 67 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Các dự án tại Cơ sở 2 và Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Thứ trưởng yêu cầu phải được kiểm soát chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, chi phí và hiệu quả khai thác.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển đội ngũ.

"Chương trình đào tạo phải bám sát nhu cầu kinh tế biển và thị trường lao động, tăng thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, cập nhật chuyển đổi xanh, tự động hóa, dữ liệu và AI", lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu.

Nhà trường cũng cần ưu tiên thu hút giảng viên trình độ cao, chuyên gia thực tiễn, tạo điều kiện để giảng viên trẻ được đào tạo, tham gia mạng lưới nghiên cứu quốc tế. Lựa chọn nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc tiếp cận các chương trình học bổng về công nghệ chiến lược,

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tạo chuyển biến thực chất về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và hợp tác.

Nghiên cứu phải hướng vào các bài toán của hàng hải và kinh tế biển, tạo ra sản phẩm chuyển giao và giải pháp được ứng dụng, khai thác hiệu quả các nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, hệ thống mô phỏng và tàu huấn luyện VMU Việt - Hàn. Việc chuyển đổi số phải phục vụ, giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành,

Cơ sở dữ liệu phải bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung". Hiệu quả hợp tác phải được thể hiện bằng các chương trình đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao, học bổng và cơ hội việc làm cụ thể.

Đồng thời, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn, nhân văn và lấy người học làm trung tâm. Nhà trường cần tăng cường giáo dục truyền thống, pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng sống; quan tâm sức khỏe, tư vấn học tập và hỗ trợ nghề nghiệp.

Công tác kiểm tra, đánh giá phải thực chất, kiên quyết chấn chỉnh bệnh thành tích, ngăn ngừa gian lận trong học tập, thi cử và cấp bằng. Khai thác và hiệu quả cơ sở vật chất được giao.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trao quà cho 15 sinh viên có điểm trúng tuyển cao nhất trong tổng số hơn 5.500 tân sinh viên Khóa 67.

Hơn 200 đề tài nghiên cứu trong năm học 2025 - 2026

Trước đó, báo cáo tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhấn mạnh thời gian qua, điểm chuẩn của nhiều chuyên ngành đã vươn lên tốp các trường dẫn đầu cả nước.

Ngày càng nhiều sinh viên nước ngoài như Na Uy, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ma-rốc, Nam Phi, Vanuatu, Ấn Độ… đến học tập, nghiên cứu tại trường.

Nhà trường luôn chủ động ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động và đã tạo dựng được môi trường làm việc, giảng dạy, học tập, nghiên cứu thực sự khoa học, hiện đại, tiên tiến, thiết thực, dân chủ, công khai, minh bạch, kỷ luật và hiệu quả.

Năm học 2025 - 2026, các nhà khoa học của Trường đã thực hiện hơn 200 đề tài nghiên cứu các cấp, 458 bài báo công bố trên các Tạp chí và Hội nghị trong nước, 175 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus và tạp chí quốc tế khác.

PGS.TS Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải Việt Nam phát biểu tại Lễ Giao nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Đáng chú ý, năm qua cũng ghi dấu ấn thành tích xuất sắc của các sinh viên trên các sân chơi trí tuệ của quốc gia và quốc tế. Các sinh viên đã đạt 5 giải quốc gia; 2 sinh viên đoạt giải Quán quân Quốc gia Cuộc thi Tin học Văn phòng Thế giới và được đại diện Việt Nam dự thi Vòng chung kết Thế giới tại Hoa Kỳ, giành 1 Huy chương Vàng cho đoàn Việt Nam…

Với các thành tích nổi bật, nhà trường đã được Bộ Xây dựng tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", "Cờ thi đua xuất sắc". Đặc biệt, ngày 19/9/2025, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vì "đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới công tác đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực hàng hải chất lượng cao, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế biển của đất nước".

Hiện nay, trường có trên 27 nghìn sinh viên, học viên các hệ thuộc 55 chương trình đào tạo Đại học, 19 chương trình đào tạo Thạc sĩ và 9 chương trình đào tạo Tiến sĩ; gần 1 nghìn cán bộ, giảng viên, nhân viên.

Công tác hợp tác quốc tế phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Đội ngũ sĩ quan hàng hải được nhà trường đào tạo đã và đang làm chủ các con tàu đóng mới siêu lớn của các chủ tàu nước ngoài, đặc biệt là các chủ tàu Nhật Bản như NS United, NYK, MOL, Sugahara Kisen,...

Các kỹ sư thiết kế tàu thủy của nhà trường đã và đang thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản những loại tàu có cấu tạo và công nghệ phức tạp nhất hiện nay.

"Điều này khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường và bản lĩnh, trí tuệ của người Việt Nam trong lĩnh vực chinh phục biển cả và hội nhập với ngành hàng hải toàn cầu", PGS.TS Phạm Xuân Dương nói và cho biết thêm, nhiều sinh viên tốt nghiệp từ nhà trường đang nắm giữ những vị trí then chốt trong các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của đất nước về quản lý, khai thác cảng biển, vận tải biển, đóng tàu, giàn khoan dầu khí, điện gió ngoài khơi, logistics, xây dựng cảng biển và thềm lục địa, môi trường biển.

Đây là cơ sở quan trọng để các giảng viên, các nhà khoa học của trường tiếp cận với trình độ khu vực và thế giới, giúp sinh viên gắn với khoa học, công nghệ hiện đại và thực tiễn, với phương châm: "Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo và tự tạo ra công nghệ nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược Xây dựng và phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh".