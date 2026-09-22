12 thí sinh Việt Nam sẵn sàng tranh tài tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026

Ngày 22/9, Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026 chính thức khai mạc tại TP Thượng Hải, Trung Quốc. Hơn 1.400 thí sinh đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tranh tài, trong đó, Đoàn Việt Nam góp mặt với 12 thí sinh ở 11 nghề.

Sau hơn một năm chuẩn bị, các thí sinh đã sẵn sàng bước vào cuộc thi với mục tiêu thể hiện năng lực nghề, khả năng thích ứng công nghệ và bản lĩnh trên sân chơi quốc tế.

Đoàn Việt Nam góp mặt với 12 thí sinh ở 11 nghề.

Hơn 1.400 thí sinh tranh tài

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới là sân chơi quốc tế quy tụ những thí sinh trẻ có kỹ năng nghề nổi bật. Tại kỳ thi năm 2026, hơn 1.400 thí sinh đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tranh tài, tạo nên môi trường thi đấu có tính cạnh tranh cao.

Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi với 12 thí sinh, tranh tài ở 11 nghề. Đây là những đại diện đã trải qua quá trình tuyển chọn, huấn luyện và chuẩn bị trong thời gian dài.

Điểm đáng chú ý trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi năm nay là các thí sinh không chỉ được rèn luyện kỹ năng nghề mà còn được chú trọng về thể chất, tâm lý và ngoại ngữ.

Hơn một năm qua, các thí sinh liên tục được huấn luyện, làm quen với yêu cầu của bài thi và cập nhật những công nghệ mới trong lĩnh vực chuyên môn.

Trong đó, tiếng Anh là một trong những yếu tố được chú trọng, giúp thí sinh có thể tiếp cận tài liệu, trao đổi chuyên môn và thích ứng tốt hơn với môi trường thi đấu quốc tế.

Tuy nhiên, bước vào kỳ thi thế giới, yêu cầu đặt ra đối với các thí sinh không chỉ nằm ở kỹ năng chuyên môn. Sự thay đổi nhanh chóng của thiết bị và công nghệ cũng đặt ra những thử thách mới.

Các thí sinh phải làm quen với thiết bị, quy trình và công nghệ mới, đồng thời xử lý yêu cầu của bài thi trong điều kiện thời gian và áp lực thi đấu. Đây là phép thử đối với khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng nghề cũng như khả năng thích ứng của mỗi thí sinh.

Với Ông Phú Quy, thí sinh lần đầu tham dự sân chơi thế giới, những yêu cầu này chính là thử thách cần vượt qua. Việc phải giải quyết bài thi trên những thiết bị, quy trình và công nghệ mới giúp thí sinh có cơ hội kiểm chứng năng lực của bản thân trong môi trường quốc tế.

Không chỉ hướng tới kết quả tại cuộc thi, việc tham gia sân chơi này còn giúp các thí sinh có thêm trải nghiệm thực tế, tiếp cận cách thức làm việc và yêu cầu kỹ năng đang được đặt ra ở nhiều quốc gia.

Thử thách để nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Trước giờ thi đấu, các thành viên Đoàn Việt Nam đều thể hiện sự tự tin sau quá trình chuẩn bị kéo dài. Phía sau mỗi thí sinh là hơn một năm rèn luyện với yêu cầu ngày càng cao về kỹ năng, thể lực, tâm lý và khả năng làm chủ công nghệ.

Tiến sĩ Lê Thị Hằng, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Đoàn Việt Nam - kỳ vọng các thí sinh nỗ lực thi tốt, nâng cao thành tích và hướng tới việc đổi màu huy chương.

Trong 4 kỳ thi gần đây, Đoàn Việt Nam đều giành huy chương cùng nhiều chứng chỉ nghề thế giới xuất sắc. Những kết quả này là cơ sở để các thí sinh tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn tại kỳ thi năm nay.

Tuy nhiên, giá trị của Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới không chỉ được thể hiện qua huy chương hay chứng chỉ nghề. Với ngành Giáo dục, đây còn là cơ hội để đánh giá chất lượng đào tạo, cập nhật yêu cầu mới về kỹ năng nghề và tiếp cận những thay đổi đang diễn ra mạnh mẽ trong công nghệ sản xuất.

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, yêu cầu đối với người lao động ngày càng gắn chặt với công nghệ. Người học nghề không chỉ cần thành thạo kỹ năng chuyên môn mà còn phải có khả năng tiếp cận thiết bị mới, thích ứng với quy trình mới và chủ động cập nhật kiến thức.

Từ thực tế thi đấu tại các kỳ thi quốc tế, những yêu cầu này có thể trở thành nguồn thông tin quan trọng để ngành Giáo dục tiếp tục cập nhật và điều chỉnh chương trình đào tạo nghề theo hướng hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới và nhu cầu thị trường lao động.

Với 12 thí sinh tham dự 11 nghề, Đoàn Việt Nam bước vào Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mỗi bài thi không chỉ là cơ hội để các thí sinh thể hiện kỹ năng mà còn là dịp để kiểm chứng khả năng làm chủ công nghệ, thích ứng với những yêu cầu mới và tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nghề nghiệp.

Kết quả cuộc thi sẽ là một phần quan trọng, nhưng những kinh nghiệm thu nhận từ sân chơi này còn có giá trị đối với quá trình đổi mới đào tạo nghề, hướng tới nguồn nhân lực có kỹ năng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế.