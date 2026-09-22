Trường THPT Thoại Ngọc Hầu: Lấy học sinh làm trung tâm, xây dựng môi trường giáo dục toàn diện và hạnh phúc

Những dấu mốc phát triển quan trọng

Trường THPT Thoại Ngọc Hầu được thành lập tháng 9/2006, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh huyện Giang Thành và các khu vực lân cận. Năm học đầu tiên 2006-2007, trường chỉ có 9 lớp với 322 học sinh, 18 giáo viên, cùng 1 hiệu trưởng và 1 phó hiệu trưởng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên khi đó còn nhiều hạn chế.

Qua từng giai đoạn, nhà trường từng bước mở rộng quy mô, đầu tư cơ sở vật chất, củng cố đội ngũ và nâng chất lượng giáo dục. Giai đoạn 2019-2025 đánh dấu bước chuyển mạnh trong quản trị nhà trường, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy.

Lễ đón bằng công nhận Trường THPT Thoại Ngọc Hầu đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

Đặc biệt tháng 1/2025, Trường THPT Thoại Ngọc Hầu được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 đánh dấu bước quan trọng về chất lượng và uy tín của trường. Thời điểm đó, trường có hơn 700 học sinh, 18 lớp; tỷ lệ học sinh giỏi hằng năm đạt từ 15% trở lên, học sinh khá từ 35% trở lên và tỷ lệ tốt nghiệp THPT duy trì 100%.

Đây là dấu mốc ghi nhận quá trình kiên trì xây dựng trường học theo hướng chuẩn hóa, đồng thời tạo thêm động lực để tập thể nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng chất lượng giáo dục.

Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục

Năm học 2025-2026, Trường THPT Thoại Ngọc Hầu có 19 lớp với 750 học sinh. Kết quả giáo dục ghi nhận những chuyển biến tích cực: 100% học sinh rèn luyện Tốt, 100% đạt yêu cầu học tập trở lên, không có học sinh lưu ban; tỷ lệ bỏ học còn 0,69%. Trong đó, học tập Tốt chiếm 44,1%, Khá 45,5% và Đạt 10,4%.

Giáo dục mũi nhọn tiếp tục đạt kết quả đáng ghi nhận. Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 25 học sinh tham gia, có 17 em đạt giải, chiếm 68%, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, học sinh nhà trường đạt 1 giải Nhì.

Thầy Trần Văn Ten - Hiệu trưởng Trường THPT Thoại Ngọc Hầu phát biểu tại lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

Để duy trì chất lượng, nhà trường chú trọng phát triển đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá từng bước chuyển sang phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Cùng với đó, trường xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc, lấy học sinh làm trung tâm; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, hướng tới phát triển toàn diện kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và ý thức trách nhiệm cho học sinh.

Đổi mới từ đội ngũ đến công nghệ

Trong quá trình phát triển, Trường THPT Thoại Ngọc Hầu chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có chuyên môn, trách nhiệm và khả năng thích ứng với yêu cầu đổi mới. Nhà trường khuyến khích giáo viên tự học, nghiên cứu, đào tạo sau đại học, đồng thời tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phòng bộ môn, phòng thực hành, thư viện và hạ tầng công nghệ thông tin từng bước được đầu tư, tạo điều kiện triển khai chương trình giáo dục, tổ chức thực hành, nghiên cứu và trải nghiệm cho học sinh.

Tổng kết năm học 2025-2026

Chuyển đổi số được đẩy mạnh trong quản lý và dạy học thông qua hồ sơ điện tử, học bạ số, thanh toán không dùng tiền mặt, phần mềm quản lý và hệ thống học tập. Giáo viên khai thác học liệu số, phần mềm mô phỏng, ngân hàng câu hỏi và công cụ AI để xây dựng bài giảng, kiểm tra, đánh giá. Qua đó, công nghệ không chỉ hỗ trợ quản lý mà còn góp phần đổi mới phương pháp, tăng tính chủ động, linh hoạt trong học tập của học sinh.

Gắn giáo dục với nhu cầu phát triển

Đối với xã Giang Thành và các địa phương lân cận, giáo dục phổ thông giữ vai trò quan trọng trong chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ cho phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh kiến thức, Trường THPT Thoại Ngọc Hầu chú trọng trang bị cho học sinh ngoại ngữ, kỹ năng số, giao tiếp, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng, tạo nền tảng để các em tiếp tục học đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia thị trường lao động.

Từ yêu cầu thực tiễn, nhà trường đẩy mạnh giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học, hoạt động trải nghiệm, kỹ năng sống và tư vấn hướng nghiệp, giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đồng thời định hướng lựa chọn ngành học, nghề nghiệp phù hợp. Đây cũng là bước gắn giáo dục phổ thông với những thay đổi của thị trường lao động dưới tác động của công nghệ số, AI và các ngành nghề mới

Khen thưởng học sinh tiêu biểu đạt thành tích cao năm học 2025-2026

Bước vào năm học mới, Trường THPT Thoại Ngọc Hầu xác định tiếp tục giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng trường học thông minh và phát triển đội ngũ chất lượng cao. Đổi mới phương pháp dạy học, chuyển đổi số, ứng dụng AI, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc và tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội là những nhiệm vụ trọng tâm.

Các thầy cô Trường THPT Thoại Ngọc Hầu trong lễ khai giảng năm học mới

Với định hướng lấy học sinh làm trung tâm, chất lượng giáo dục làm nền tảng và đổi mới sáng tạo làm động lực, nhà trường tiếp tục tạo môi trường để học sinh phát triển toàn diện, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển mới của địa phương và đất nước./.

Chung Thắng

Ảnh: Trường THPT Thoại Ngọc Hầu cung cấp.