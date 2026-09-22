Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai khai giảng năm học 2026-2027

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai Lê Thị Ngọc Loan tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai. Ảnh: My Ny

Trường trung cấp VHNT Đồng Nai đang đào tạo 301 học sinh, theo học 4 chuyên ngành: âm nhạc truyền thống, âm nhạc phương Tây, thanh nhạc và múa, trong đó có 87 học sinh mới vào trường. Với phương châm: lấy chất lượng đào tạo làm trung tâm, lấy đội ngũ nhà giáo làm nền tảng, lấy học sinh làm chủ thể, năm học 2026-2027 nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đào tạo gắn với thực tiễn qua các chương trình biểu diễn, hội thi, hội diễn và các hoạt động văn hóa nghệ thuật của thành phố.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai Lê Thị Ngọc Loan phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: My Ny

Phát biểu tại lễ khai giảng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan nhấn mạnh: Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định văn hóa, con người là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển đất nước. Trong đó, lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn nhà trường đang đào tạo là một trong 5 lĩnh vực trọng tâm Đồng Nai xác định phát triển công nghiệp văn hóa.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai trao học bổng toàn phần cho học sinh. Ảnh: My Ny

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Trường trung cấp VHNT Đồng Nai tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học; gắn đào tạo với thực tiễn, giúp học sinh sau tốt nghiệp phát huy chuyên môn, đóng góp cho sự phát triển văn hóa, nghệ thuật của thành phố Đồng Nai trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Khắc Vĩnh trao học bổng bán phần cho học sinh. Ảnh: My Ny

Tại buổi lễ, Trường trung cấp VHNT Đồng Nai đã tặng giấy khen cho các học sinh giỏi, xuất sắc năm học 2025-2026, đồng thời trao học bổng toàn phần, bán phần cho các em học sinh có thành tích xuất sắc, vượt khó học tốt. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Đồng Nai đã trao tặng các suất học bổng cho học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số tiền 20 triệu đồng.

Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Đồng Nai trao bảng tượng trưng các suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho lãnh đạo nhà trường. Ảnh: My Ny

Dịp này, nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp cho 37 học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo năm học 2025-2026.