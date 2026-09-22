Hội nghị trực tuyến của Chính phủ đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình có đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh...

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 31/7/2026, cả nước có tổng số 313 cơ sở GDNN; trong đó, có 93 cơ sở thuộc các bộ, ngành Trung ương (81 trường Cao đẳng, 12 trường trung cấp) và 220 cơ sở GDNN thuộc địa phương (135 trường Cao đẳng; 85 trường Trung cấp). Đến ngày 18/9/2026, toàn quốc đã thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở GDNN, giảm 33 trường (tương đương giảm khoảng 10,5%). Dự kiến, đến ngày 1/10/2026, phương án sắp xếp của các bộ, ngành, địa phương được triển khai theo hướng: sắp xếp, giữ lại 23 trường cao đẳng trực thuộc bộ, ngành (chuyển 19 trường cao đẳng, trung cấp về địa phương quản lý); sắp xếp giảm 58 cơ sở GDNN ở địa phương (17 trường cao đẳng; 41 trường trung cấp)…

Đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh khẳng định: việc sắp xếp sáp nhập, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn của tỉnh là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ý kiến của các bộ ngành, tỉnh đã hoàn thiện phương án sắp xếp cơ sở GDNN công lập trong phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trong toàn tỉnh. Từ tháng 2/2026, tỉnh đã thực hiện sắp xếp đợt 1 với các đơn vị sự nghiệp GDNN công lập: Theo đó từ 9 trường cao đẳng và trung cấp đã thực hiện giảm được 4 trường, hiện toàn tỉnh còn 5 trường gồm: 3 Trường Cao đẳng thuộc UBND tỉnh quản lý (Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Ninh Bình; Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh Ninh Bình; Trường Cao đẳng Văn hóa, nghệ thuật và Du lịch Nam Định); Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý; Trường Trung cấp Giao thông Vận tải Ninh Bình do Sở Xây dựng quản lý (là đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, tự chủ nhóm 2).

Tỉnh chủ trương các Trường Cao đẳng: Y tế tỉnh Ninh Bình, Kinh tế và Công nghệ tỉnh Ninh Bình tiếp tục giữ ổn định, là đơn vị tự chủ nhóm 3; Trường Cao đẳng Văn hóa, nghệ thuật và Du lịch Nam Định đổi tên thành Trường Cao đẳng Văn hóa, nghệ thuật và Du lịch Ninh Bình, trực thuộc UBND tỉnh; Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định xây dựng phương án tổ chức lại theo hướng: chuyển chức năng, nhiệm vụ và đội ngũ giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non về Trường Đại học Hoa Lư; trên cơ sở phần còn lại nghiên cứu thành lập 1 trường THPT tại địa bàn phường Nam Định; giữ nguyên và đảm bảo hoạt động ổn định Trường Trung cấp Giao thông Vận tải Ninh Bình. Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp nhận thêm Trường Cao đẳng Nghề Lilama 1 từ Bộ Xây dựng; Cao đẳng Công nghiệp Nam Định từ Bộ Công Thương và Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ninh Bình cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, tiếp nhận các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện nguyên tắc, tiêu chí để xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc lĩnh vực đặc thù; tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện Báo cáo tổng thể về phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở GDNN; khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xử lý dứt điểm các vướng mắc trong việc chuyển giao, tiếp nhận các cơ sở GDNN; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, hậu kiểm việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở GDNN tại các bộ, ngành, địa phương, đảm bảo đúng quy định, đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Đối với các cơ sở GDNN chuyển giao về địa phương, đề nghị các bộ, ngành chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố lập biên bản bàn giao cụ thể về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai... đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để thất thoát tài sản Nhà nước, không làm gián đoạn hoạt động dạy và học, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên… Yêu cầu các địa phương khẩn trương tổng hợp, báo cáo phương án tiếp nhận, sắp xếp cơ sở GDNN; phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành Trung ương để thực hiện tiếp nhận, sắp xếp các cơ sở GDNN đảm bảo tiến độ theo kế hoạch…