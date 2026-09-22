Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà tại Trường Tiểu học Thiên Đức

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, sáng 22-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu Quốc hội: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Thiếu tướng Lê Nhật Thành, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã thăm, tặng máy tính và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Thiên Đức (xã Phù Đổng).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao quà tặng Trường Tiểu học Thiên Đức. Ảnh: Quang Thái

Cùng tham dự chương trình có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội...

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng và các đại biểu Quốc hội đã tặng món quà là 20 bộ máy tính (tổng trị giá 400 triệu đồng) cho Trường Tiểu học Thiên Đức.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao quà tặng học sinh Trường Tiểu học Thiên Đức. Ảnh: Quang Thái

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trò chuyện thân mật cùng học sinh Trường Tiểu học Thiên Đức. Ảnh: Quang Thái

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng và các đại biểu Quốc hội đã ân cần thăm hỏi và trao các suất quà ý nghĩa tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Thiên Đức.

Phát biểu cảm ơn Đoàn công tác của Thành ủy và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiên Đức Thạch Thị Phương chia sẻ: Trong không khí vui tươi, rộn ràng của Tết Trung thu, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Thiên Đức rất vinh dự được đón đồng chí Bí thư Thành ủy và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, cùng các đồng chí lãnh đạo về thăm, động viên và trao tặng những phần quà rất thiết thực, ý nghĩa cho nhà trường và các em học sinh.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiên Đức Thạch Thị Phương phát biểu cảm ơn Đoàn công tác của thành phố. Ảnh Quang Thái

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiên Đức Thạch Thị Phương cho biết, Trường Tiểu học Thiên Đức vừa được tổ chức lại trên cơ sở sắp xếp các trường học theo chủ trương của Trung ương và thành phố, hiện hoạt động tại 2 điểm trường là Thiên Đức và Dương Hà. Sau sắp xếp, tập thể nhà trường đã tập trung ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và chuyển đổi số trong nhà trường.

“Trong điều kiện đó, 20 bộ máy tính được đồng chí Bí thư Thành ủy và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trao tặng hôm nay là món quà hết sức thiết thực và có ý nghĩa, góp phần bổ sung trang thiết bị dạy học, nhất là đối với bộ môn tin học và việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và học tập, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận tốt hơn với môi trường học tập số. Đặc biệt, 20 suất quà dành tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn thể hiện tình cảm, sự quan tâm và sẻ chia của các đồng chí lãnh đạo đối với các em. Đây sẽ là nguồn động viên để các em thêm tự tin, cố gắng vượt qua khó khăn, chăm ngoan và tiến bộ trong học tập”, cô giáo Thạch Thị Phương nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quà tặng học sinh Trường Tiểu học Thiên Đức. Ảnh: Quang Thái

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiên Đức Thạch Thị Phương cho biết, nhà trường sẽ tiếp nhận, quản lý và sử dụng 20 bộ máy tính đúng mục đích, thiết thực, hiệu quả; khai thác tốt nhất giá trị của trang thiết bị được trao tặng để phục vụ việc dạy và học. Đồng thời, nhà trường cũng sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để mỗi học sinh đều có điều kiện học tập, rèn luyện và trưởng thành trong một môi trường an toàn, thân thiện và hạnh phúc.