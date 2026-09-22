Nữ hộ sinh 101 lần trao đi giọt máu đào

Từ cô sinh viên ngành y "mê" hiến máu

Đến thăm Trạm Y tế xã Đại Xuyên, TP Hà Nội chúng tôi cảm nhận được sự niềm nở, tận tình của đội ngũ y bác sĩ đối với các bệnh nhân, trong đó không khó để nhận ra nữ hộ sinh Nghiêm Thị Hà với khuôn mặt hiền từ, phúc hậu, người được đồng nghiệp gọi vui là "cây ATM máu" của Đại Xuyên với 101 lần trao đi giọt máu đào.

Tranh thủ lúc rảnh tay, chị Hà ngồi trò chuyện cùng chúng tôi, trên tay là hàng chục tờ giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện được chị gìn giữ cẩn thận. Chị Hà sinh năm 1988, yêu thích công việc chăm sóc sức khỏe, nên sau khi học xong phổ thông, chị đã trúng tuyển vào Trường cao đẳng Y tế Hà Đông.

Chị Hà đã gắn bó với công việc nhân viên y tế cơ sở gần 20 năm qua. Ảnh do nhân vật cung cấp.

"Từ năm 2008 khi đang là sinh viên tôi bắt đầu tham gia hiến máu. Ngày ấy tôi chỉ nghĩ rất đơn giản rằng mình còn trẻ, còn khỏe thì nên góp một phần sức nhỏ cho cộng đồng, hơn nữa bản thân còn là sinh viên y khoa. Lúc đó tôi chưa từng nghĩ sẽ gắn bó với hoạt động này lâu đến vậy. Nhưng càng tham gia, tôi càng cảm nhận rõ ý nghĩa của từng đơn vị máu đối với người bệnh nên hành trình đó đã theo tôi suốt gần 20 năm qua", chị Hà cho biết.

Đặc biệt, khi trở thành một cán bộ y tế, chị Hà chứng kiến không ít ca tai nạn giao thông hay sản phụ bị mất máu cấp trong quá trình sinh nở, ảnh hưởng đến tính mạng của sản phụ và em bé, chị Hà càng thêm quyết tâm sẽ hiến máu mỗi khi đủ điều kiện. "Hằng tháng, tôi đều đi lên Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để hiến máu hoặc tiểu cầu. Tính đến nay, tôi đã tham gia hiến máu tổng cộng 101 lần, trong đó, hiến máu toàn phần 28 lần và hiến tiểu cầu 73 lần", chị Hà cho biết.

Chị Hà thực hiện lấy máu cho người hiến máu tại xã Đại Xuyên. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Trong hành trình trao đi những giọt máu đào, chị Hà cũng gặp không ít khó khăn, thử thách như sự ngăn cản từ gia đình, từ chồng vì lo lắng nếu hiến máu nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe về sau. Đặc biệt, một bộ phận người vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa nhân văn của hiến máu cũng như tầm quan trọng của máu trong cấp cứu, y tế nên có những lời lẽ không hay khiến chị Hà đôi lúc thấy buồn lòng, tủi thân. Tuy nhiên không vì thế mà chị xem xét lại hành trình của mình, chị vẫn tiếp tục vẫn tin vào những điều mình làm là đúng đắn với phương châm: "Cho đi là còn mãi". "Khi thấy tôi vẫn khỏe mạnh, hoàn thành tốt công việc và chu toàn vai trò của một người vợ, người mẹ, gia đình dần thấu hiểu, đồng hành và ủng hộ. Không chỉ động viên về tinh thần, một số thành viên trong gia đình cũng tham gia hiến máu khi có lịch hiến máu tại địa phương", chị Hà niềm nở cho biết.

Đến "cây" vận động hiến máu uy tín

Chị Hà hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung uơng. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Bên cạnh việc tự bản thân tích cực hiến máu, chị Nghiêm Thị Hà còn lan tỏa hành động đẹp này đến mọi người và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi. Chị Hà hiện là thành viên của Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Tổ công tác xã hội tình nguyện xã Đại Xuyên nên việc tuyên truyền, vận động mọi người tham gia hiến máu và các hoạt động tình nguyện cũng được thực hiện một cách tích cực, thường xuyên và có kế hoạch cụ thể.

"Mỗi lần có sự kiện tổ chức hiến máu ở địa phương hay tôi tham gia hiến máu trực tiếp tôi đều lưu lại những khoảnh khắc đó và chia sẻ trên trang cá nhân. Hay như những trường hợp bệnh nhân cần máu khẩn cấp để cấp cứu tôi cũng chia sẻ và kêu gọi bạn bè chung tay giúp đỡ thông qua mạng xã hội", chị Hà cho biết.

Để vận động mọi người hiến máu được hiệu quả, chị Hà trước tiên phải trang bị cho bản thân những kiến thức đúng đắn và minh chứng khách quan nhất giúp mọi người hiểu rõ, hiểu đúng bản chất của hiến máu. Bên cạnh đó, chị Hà cũng tích cực tuyên truyền vận động mọi người xung quanh và trên các nền tảng mạng xã hội để nhiều những hành động đẹp, việc làm tốt được lan toả rộng hơn bằng những hình ảnh thực tế của bản thân, của người xung quanh.

Đặc biệt, ngày 12/06/2020, chị Hà đã trực tiếp đến Trung tâm Điều phối và Ghép tạng Quốc gia để làm thủ tục đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời. Chị Hà nghĩ: Chết không phải là hết, nên hãy làm cho cái chết của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn khi tiếp nối sự sống cho người khác và cho nhiều người khác. Sau khi chị Hà chia sẻ nghĩa cử đăng ký hiến tạng trên trang cá nhân thì được rất nhiều bạn bè "thả tim" hưởng ứng. "Có rất nhiều người nhắn tin cho tôi hỏi về thủ tục đăng ký hiến mô, tạng. Tôi rất vui vì có thể lan tỏa tới nhiều người cho dù trước đó chính gia đình tôi cũng phản đối việc đăng ký hiến mô, tạng", chị Hà cho biết.

Chị Hà cùng đồng nghiệp tại Ngày hội hiến máu tình nguyện xã Đại Xuyên năm 2026. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trên hành trình hiến máu của chị Hà là vào năm 2025. Hôm đó, đến giờ đi hiến máu thì trời bất ngờ đổ mưa lớn nhưng chị Hà vẫn quyết tâm sẽ vượt 50km từ nhà đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để hiến máu. Khi đến nơi, người chị ướt sũng. Tuy đã lau khô người, cơ thể ấm lại nhưng khi lấy máu xét nghiệm thì bác sĩ thông báo tiểu cầu hơi thấp, không đủ để tham gia hiến. Chị Hà đành lặng lẽ ra về trong sự buồn bã. "Tôi không tiếc công đi lại trong cơn mưa to hay thời gian bỏ ra, mà bởi bản thân đã chuẩn bị tinh thần để hiến, mong góp một phần nhỏ giúp người bệnh nhưng cuối cùng lại chưa đủ điều kiện thực hiện được điều đó khiến tôi cứ tiếc nuối mãi", chị Hà nhớ lại.

Sau những lần hiến máu chị Hà chưa từng gặp vấn đề nào về sức khỏe, một phần vì bản chất hiến máu không có hại cho sức khỏe, một phần chị thực hiện đúng hướng dẫn chăm sóc sức khỏe trước và sau khi tham gia hiến máu. Đặc biệt, chị Hà còn cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, thanh thoát hơn, ít mắc các bệnh vặt theo mùa, hơn hết hiến máu còn như một vị thuốc tinh thần khiến chị vui vẻ và yêu đời hơn mỗi ngày.

Chị Hà được tôn vinh Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Tận tâm với màu áo trắng blouse

Trong hành trình gần 20 làm công tác y tế cơ sở, chị Hà cũng đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, giúp chị thêm yêu nghề, yêu tấm áo trắng blouse mình đang khoác lên. Trong những năm dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, chị Hà thường xuyên hỗ trợ các trạm y tế xã lấy mẫu xét nghiệm và tiêm phòng Covid-19.

Tháng 9 năm 2021 chị Hà được cơ quan cử đi cùng đoàn công tác của TP Hà Nội xuống hỗ trợ phòng chống dịch cho tỉnh bạn Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình). Trong 06 ngày từ ngày 24/09 – 29/09, đoàn đã xét nghiệm và tiêm phòng cho khoảng trên 15.000 lượt người dân địa bàn TP Phủ Lý và hai huyện Lý Nhân, Kim Bảng (trước sáp nhập).

"Sau đó, tôi trở về và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong Khu thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Phú Xuyên. Hằng ngày, chúng tôi theo dõi và chăm sóc cho khoảng 30 - 100 bệnh nhân. Khi đó cả bệnh nhân và nhân viên y tế đều gặp rất nhiều những khó khăn vì thời điểm giáp Tết phải đi cách ly tập trung, thời tiết mưa phùn, gió rét. Đó là một kỷ niệm rất đáng nhớ đối với những nhân viên y tế và bệnh nhân khi phải đón Tết xa nhà, xa gia đình", chị Hà chia sẻ.

Bằng khen của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng chị Nghiêm Thị Hà. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Nói về dự định trong tương lai, chị Hà vẫn quyết tâm bước tiếp trên hành trình cống hiến đã chọn. Công việc của chị thường xuyên phải trực đêm, thức khuya nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng máu và tiến độ hiến máu, vì vậy khi nắm được kế hoạch hiến máu, chị Hà đều khéo léo sắp xếp công việc khoa học để không bỏ lỡ lần hiến máu nào, vì mỗi một lần lỡ là một lần cảm thấy tiếc nuối. "Để có thể tham gia hiến máu đều đặn, đảm bảo chất lượng máu tốt nhất, tôi luôn duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, ăn uống khoa học, hạn chế thức khuya và tránh dùng các chất kích thích, ý thức hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân", chị Hà cho biết.

Ông Ngô Xuân Thủy, bác sĩ chuyên khoa I, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Đại Xuyên (TP. Hà Nội) cho biết, chị Nghiêm Thị Hà là một cán bộ y tế mẫn cán, có tinh thần trách nhiệm cao, chuyên môn tốt. Không chỉ ấn tượng với số lần hiến máu, chị Hà còn truyền cảm hứng cho bạn bè, đồng nghiệp chung tay hiến máu, góp phần thay đổi nhận thức về hiến máu, hiến tạng trong cộng đồng. Chị Hà vinh dự nhận được rất nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, ngành, trong đó tiêu biểu được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu Người tốt Việc tốt năm 2022, được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam biểu dương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2026