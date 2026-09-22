Lâm Đồng tập huấn bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Huỳnh Thanh Huynh cho biết, thời gian qua, cả nước vẫn xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ công tác quản lý chưa nghiêm, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên; việc sử dụng nguyên liệu, thực phẩm không bảo đảm an toàn; một số hành vi vi phạm chưa được xử lý triệt để, thiếu tính răn đe.

Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng thực phẩm từ khâu nhập nguyên liệu, chế biến đến khai thác suất ăn sẵn vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu thiếu sự phối hợp và giám sát chặt chẽ.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến nhiều nội dung liên quan đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường học. Trong đó, tập trung vào vai trò, trách nhiệm của ban đại diện cha mẹ học sinh; các mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; lựa chọn, bảo quản thực phẩm; thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn.

Các đại biểu cũng được phổ biến những quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Thông qua tập huấn nhằm trang bị kiến thức, tăng cường sự tham gia, giám sát của ban đại diện cha mẹ học sinh và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường học.

Các em học sinh ăn bán trú tại trường học

Theo thống kê, năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có hơn 408 cơ sở giáo dục tổ chức bếp ăn tập thể bán trú, gồm 253 cơ sở mầm non, 124 trường tiểu học và 31 trường THCS.