Khát vọng tuổi trẻ Vĩnh Long trên hành trình mới

Sinh viên Lê Ngọc Hân, Trường đại học Cửu Long phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Chương trình diễn ra vào sáng 22/9 tại Trường đại học Cửu Long không chỉ là một diễn đàn trao đổi tâm tư, chương trình đã thực sự trở thành nơi gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và khẳng định bản lĩnh của thế hệ trẻ Vĩnh Long trước ngưỡng cửa kỷ nguyên mới của dân tộc.

Vấn đề đặt ra trước vận hội mới

Mang chủ đề “Sinh viên Vĩnh Long tiên phong trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp”, diễn đàn năm nay ghi nhận sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của hàng trăm sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, phân hiệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre.

Sinh viên là lực lượng trẻ giàu tri thức, nhạy bén và đầy khát vọng. Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và hội nhập quốc tế đang tác động sâu rộng, tinh thần “tiên phong” của tuổi trẻ cần được thể hiện qua những hành động cụ thể: tiên phong học tập, nâng cao năng lực số; tiên phong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; và dấn thân vì sự phát triển chung của quê hương.

Tại buổi đối thoại, nhiều sinh viên đã mạnh dạn đặt ra những câu hỏi mang tính thời sự cao, thể hiện rõ trách nhiệm và góc nhìn sắc bén của người trẻ đối với các vấn đề lớn của địa phương và đất nước.

Sinh viên Lê Ngọc Hân, Khoa Tài chính-ngân hàng, Trường đại học Cửu Long đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác tuyên truyền, giáo dục và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Em bày tỏ trăn trở về việc làm thế nào để thế hệ trẻ nâng cao bản lĩnh chính trị, chủ động nhận diện, sàng lọc thông tin sai lệch trên không gian mạng và phát huy vai trò của sinh viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa các giá trị tích cực.

Buổi đối thoại thu hút đông đảo sinh viên tham gia. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Ở góc độ nguồn nhân lực và phát triển bản thân, sinh viên Trần Thanh Nhàn, Trường đại học Công nghệ-kỹ thuật Vĩnh Long nêu câu hỏi về các cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của tỉnh Vĩnh Long; đồng thời bày tỏ mong muốn tỉnh có thêm nhiều kênh kết nối để sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội trở về cống hiến tại quê nhà.

Trong khi đó, sinh viên Nguyễn Đình Cẩn, Trường đại học Xây dựng Miền Tây đặt vấn đề về giải pháp đưa phong trào “Sinh viên 5 tốt” thoát khỏi tính hình thức, thực sự trở thành môi trường rèn luyện thực chất để hình thành hình mẫu thanh niên Vĩnh Long tiêu biểu.

Tiếp thêm niềm tin cho hành trình mới

Các ý kiến, kiến nghị thẳng thắn của sinh viên đã được lãnh đạo các sở, ngành và Tỉnh đoàn-Hội Sinh viên tỉnh giải đáp chi tiết, thỏa đáng ngay tại chương trình.

Buổi đối thoại thu hút nhiều sinh viên đặt câu hỏi. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Trả lời về vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và định hướng thông tin trên không gian mạng, đồng chí Phan Thanh Trẻ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khẳng định: “Hội Sinh viên tỉnh luôn coi công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Thời gian tới, các cấp bộ Hội sẽ đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số, đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, phát huy vai trò chủ thể của sinh viên trong việc sáng tạo các nội dung truyền thông tích cực; qua đó nâng cao “sức đề kháng” và bản lĩnh chính trị cho sinh viên trước các thông tin xấu, độc.

Về chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Hồng Hạnh, cho biết: “Tỉnh luôn coi trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là lực lượng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ. Tỉnh đang tập trung rà soát, xây dựng các cơ chế tuyển dụng, tạo nguồn cán bộ trẻ từ sinh viên có thành tích xuất sắc và tích cực phối hợp các trường đại học, cao đẳng để cung cấp thông tin thị trường lao động, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên an tâm lập nghiệp tại địa phương”.

Những câu hỏi của sinh viên được lãnh đạo sở, ngành trả lời thỏa đáng. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đối với các thắc mắc về năng lực số, nghiên cứu khoa học và nguồn vốn khởi nghiệp, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cùng Sở Tài chính đã thông tin chi tiết về các chương trình hỗ trợ sinh viên tiếp cận hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, cơ chế thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu cũng như các quỹ hỗ trợ tài chính cho các dự án tiềm năng.

Sự tương tác thẳng thắn, trách nhiệm giữa lãnh đạo tỉnh và sinh viên đã giải tỏa nhiều băn khoăn, tạo tâm lý phấn khởi và củng cố vững chắc niềm tin của thế hệ trẻ vào sự đồng hành của bộ máy chính quyền.

Phát biểu kết luận chương trình đối thoại, đồng chí Phan Thanh Trẻ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tư duy đổi mới của các bạn sinh viên.

Thường trực Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh đề nghị mỗi sinh viên Vĩnh Long cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, không ngừng nâng cao tri thức và đặc biệt là phát huy tinh thần “7 dám”: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi ích chung.

Quang cảnh buổi đối thoại. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đồng chí Phan Thanh Trẻ nhấn mạnh: “Hình mẫu thanh niên Vĩnh Long trong thời kỳ mới phải là những người trẻ có “Lý tưởng kiên định - Đạo đức trong sáng - Tư duy sáng tạo - Hành động xung kích - Bản lĩnh hội nhập”. Sinh viên không chỉ dừng lại ở việc thụ hưởng các chính sách hỗ trợ mà phải chủ động đặt câu hỏi “Mình có thể làm gì cho cộng đồng, cho nhà trường và cho quê hương?”.